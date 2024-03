NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Marzo 2024

Perla Vatiero ci ricasca e fa un’altra simpatica gaffe delle sue: la gieffina infatti sbaglia a dire la parola “metafora” e il video fa in breve il giro del web.

La gaffe di Perla Vatiero

È ormai sempre più palese l’interesse che Perla Vatiero ha nei confronti di Alessio Falsone. Solo qualche ora fa infatti, nel corso della notte, la gieffina si è sfogata con Sergio D’Ottavi e parlando per metafore ha fatto un lungo discorso, che ha portato i più a credere che stesse menzionando i suoi rapporti con Mirko Brunetti e con Alessio. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti. Uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché a te comunque interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero”.

Ieri sera però è accaduto qualcosa che ha stupito il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Mentre chiacchierava con Greta Rossetti e Letizia Petris, Perla Vatiero ha svelato come in realtà lei e Sergio si stessero riferendo al legame che c’è tra D’Ottavi e l’ex tentatrice di Temptation Island. Qualcuno ha però notato come la gieffina abbia più volte fatto l’occhiolino alle sue compagne. Il che ha dunque portato i più a credere che Perla volesse in qualche modo sviare l’attenzione su di sé. Ma non è finita qui. La Vatiero a un tratto ha sbagliato a dire la parola “metafora” e la sua gaffe ha fatto sorridere il web:

Il pubblico intanto si chiede cosa accadrà nei prossimi giorni tra Perla, Alessio Falsone e Mirko Brunetti. La Vatiero prenderà una decisione definitiva? Non resta che attendere per scoprirlo.