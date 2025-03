Ospite a Pomeriggio 5, l’ex concorrente del primo Grande Fratello Marina La Rosa si è scagliata contro Beatrice Luzzi con feroci critiche.

Marina La Rosa a ruota libera contro Beatrice Luzzi

Oggi pomeriggio a Pomeriggio 5, Marina La Rosa non ha risparmiato critiche feroci a Beatrice Luzzi. Dopo aver visto una breve clip del confronto tra Beatrice e Stefania nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, l’ex gieffina ha espresso un giudizio spietato sulla protagonista della passata edizione del reality.

“Ha un’arroganza incredibile,” ha dichiarato Marina La Rosa senza mezzi termini, aggiungendo poi: “Credo che sia proprio logorata dalla gelosia e dall’invidia verso gli altri.” Un commento che non è passato inosservato, soprattutto per la durezza con cui l’opinionista ha descritto l’atteggiamento della Luzzi.

Secondo Marina, Beatrice non riuscirebbe a staccarsi dall’immagine del personaggio che interpretava nella celebre soap opera Vivere, dove vestiva i panni dell’algida e spietata Eva Bonelli.

“È come se non riuscisse a liberarsi di quel ruolo da cattiva che faceva tanti anni fa,” ha proseguito l’ex gieffina, sottolineando come la Luzzi continui, a detta sua, a mostrarsi con un atteggiamento distante e altezzoso anche nella vita reale.

A quel punto, la conduttrice Myrta Merlino ha provato a difendere Beatrice, soprattutto in merito alle accuse di gelosia e invidia. Ha infatti ricordato il lungo e apprezzato percorso che la Luzzi ha compiuto nella casa del Grande Fratello, dove si è distinta come una delle concorrenti più forti e amate dal pubblico.

Inoltre, ha sottolineato come il successo ottenuto nel reality le abbia permesso di conquistare un ruolo come opinionista proprio all’interno del programma.

Nonostante il tentativo di Myrta di riequilibrare il discorso, l’opinione di Marina La Rosa ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social, dove i fan di Beatrice Luzzi si sono immediatamente mobilitati per difenderla.