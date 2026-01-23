Su Netflix quando esce Physical Italia: da 100 a 1? Ecco i concorrenti che fanno parte del cast e come partecipare

Quando esce Physical Italia: da 100 a 1 su Netflix

Physical Italia: da 100 a 1 quando esce su Netflix? Il nuovo reality show della piattaforma streaming ancora non ha una data d’uscita.

Nel promo ufficiale, infatti, è indicato “Prossimamente”.

Attendiamo dunque di scoprire tutti i dettagli e non appena avremo news non esiteremo a informarvi.

Sappiamo invece dov’è stato girato Physical Italia? Il programma vede come sua sede Torino.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip a rischio chiusura? Le ombre si fanno sempre più fitte

Cos’è Physical Italia: da 100 a 1 e come funziona

Vi state chiedendo cos’è Physical Italia: da 100 a 1? Siamo qui per darvi tutte le indicazioni.

Si tratta di una competizione fisica senza precedenti, dove 100 concorrenti si sfidano in competizioni tra le più disparate, che mettono alla prova il loro corpo e tenacia. L’obiettivo è quello di dimostrare di essere i migliori.

I 100 sfidanti dovranno sfruttare al meglio le proprie capacità fisiche. Prova dopo prova solo chi andrà oltre i propri limiti riuscirà a raggiungere la vittoria finale.

Tutto ha avuto inizio in Corea del Sud, con Jang Ho-gi che ha avuto l’idea di realizzare una sorta di Hunger Games del fitness. Il successo è stato immediato e su Netflix ha dominato in 80 paesi. La prima stagione ha avuto inizio il 24 gennaio 2023, la seconda il 19 marzo 2024. Il vincitore ha vinto 240.000 dollari.

Dopo la versione italiana, arriverà anche negli USA e in Asia.

È bene ricordare anche che, a differenza di altri reality, non c’è alcun televoto e non esistono dei ripescaggi!

I casting

Per quanto riguarda i casting, è stato piuttosto selettivo. 1.000 candidati iniziati dai 22 ai 60 anni, 187 provini Zoom e 137 selezioni dal vivo. Gli autori della trasmissione hanno pescato i concorrenti da qualsiasi sport possibile.

I concorrenti di Physical Italia e come partecipare

Chi sono tutti i concorrenti di Physical Italia: da 100 a 1? Tra i protagonisti l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto. Nella lista c’è anche Elisabetta Canalis, atleta di kickboxing e volto noto dello spettacolo italiano.

Ancora tra i partecipanti di Physical Italia: da 100 a 1 troviamo il “signore degli anelli” Jury Chechi, ma anche la “Divina” del nuoto Federica Pellegrini, così come anche l’ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e, infine, il content creator Luis Sal.

Il promo

A sorpresa Netflix ha anche pubblicato il promo del programma, per iniziare a portarci all’interno del reality televisivo e creare così l’attesa tra il proprio pubblico, curioso di scoprire cosa succederà.

CREDITI FOTO: Netflix – Rasero / Guberti / GRM

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.