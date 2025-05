La casa di Valeria Marini sarebbe stata messa in vendita dalla showgirl stessa e il gesto avrebbe una motivazione decisamente nobile. Ecco tutto quello che ci rivelano le ultime indiscrezioni.

Valeria Marini starebbe vendendo la sua casa

Qualche settimana fa a Domenica In abbiamo visto Valeria Marini fare una sorpresa in studio alla madre Gianna ma i rapporti erano evidentemente tesi e il pubblico lo ha capito fin dal primo momento.

Nonostante questo, però, la mamma è sempre la mamma e la showgirl pare abbia voluto fare un nobile gesto nei suoi confronti. Stando a quanto riporta in esclusiva il settimanale Oggi, infatti, Valeria avrebbe deciso di mettere in vendita la propria abitazione dal valore di un milione e mezzo di euro.

Il magazine descrive l’obiettivo di Valeria Marini: aiutare la madre dopo che questa è stata vittima di una truffa che le ha fatto perdere centinaia di migliaia di euro. Il ricavato della vendita, dunque, potrebbe dare una mano importante alla donna che l’ha messa al mondo.

L’appartamento di cui stiamo parlando si estende, come riporta anche FanPage, per circa 130 metri quadrati e si trova in Corso Como a Milano. Si tratta della via dedicata alla moda e ai locali e negozi più glamour del capoluogo lombardo.

Ad ogni modo, dobbiamo specificare ancora una volta che si tratta di indiscrezioni! Valeria Marini non ha ancora commentato nulla di tutto ciò e per tale ragione la notizia di Oggi è da prendere con le pinze. Noi di Novella 2000 siamo sempre pronti a effettuare rettifiche nel caso in cui le dirette interessate volessero intervenire. Vi terremo informati con tutti gli sviluppi del caso, come sempre.