Andiamo a scoprire chi è Pico Cibelli, nuovo fidanzato di Ambra Angiolini. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Pico Cibelli

Nome e Cognome: Pico Cibelli

Data di nascita: 1977

Luogo di nascita: Milano

Età: 49 anni

Professione: presidente e CEO di Warner Music Italy

Fidanzata: Pico ha iniziato una relazione con Ambra Angiolini

Profilo Instagram: @picocibelli

Pico Cibelli età e altezza

Conosciamo meglio Pico Cibelli, uno dei nomi più influenti del panorama musicale italiano. Scopriamo dunque chi è il presidente di Warner Music Italia e vediamo le informazioni sulla sua biografia. Cibelli è nato nel 1977 a Milano.

Sappiamo dunque che la sua età è di 49 anni. Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Dopo aver intrapreso gli studi presso la Lindbergh Flying School, Pico si è dedicato alla sua vera vocazione: la musica. Passione questa che ha coltivato grazie anche alla sua famiglia.

I suoi genitori erano infatti i proprietari del celebre negozio di dischi Pico Records.

Vita privata

Scopriamo ora di più sulla vita privata di Pico Cibelli.

Pur essendo un nome di spicco nel mondo della musica, il presidente di Warner Music Italy è sempre stato riservato sulla sua sfera privata.

A gennaio 2026 tuttavia Pico è stato immortalato insieme a quella che sembrerebbe essere la sua nova fidanzata, un nome ben conosciuto al mondo dello spettacolo: Ambra Angiolini.

I due sono stati infatti paparazzati da Dagospia a Milano, durante un evento Emporio Armani. La coppia è apparsa mano nella mano, sorridente e complice, e in breve lo scatto ha fatto il giro del web.

Nonostante né Pico né Ambra abbiano confermato i pettegolezzi, in rete si parla già di amore tra i due e senza dubbio questa prima apparizione pubblica ha destato la curiosità del web.

Dove seguire Pico Cibelli: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Pico Cibelli sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il modo più semplice per rimanere in contatto con il presiedente di Warner Music Italy è naturalmente Instagram.

Pico ha infatti un profilo attivo, che vanta oltre 15mila follower.

Carriera

Dopo essersi avvicinato al mondo della musica, Pico Cibelli inizia la sua carriera nel 1996, quando debutta nell’industria discografica. Entra così a far parte dell’etichetta Dig It International, dove ricopre diversi ruoli, dall’import-export di vinili all’A&R, fino alla gestione del marketing televisivo.

In seguito passa a Self Distribuzione, dove continua a occuparsi di etichette internazionali e scouting. Nel 2000 arriva però la vera svolta, quando entra nel reparto A&R per Universal Music Italy.

Per oltre 10 anni dunque Pico Cibelli segue alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale italiano, da Fabri Fibra a Jovanotti, passando per Gianna Nannini, Francesco Renga e molti altri.

Negli anni a seguire il fidanzato di Ambra Angiolini lavora come A&R Director in Sony Music Italy, seguendo nomi del calibro dei Maneskin, Fedez, Ana Mena e Geolier.

Nel 2022 viene nominato presidente e CEO di Warner Music Italy. Nel 2025 viene inserito tra i Billboard Global Power Players, grazie alla sua rilevanza nell’industria musicale mondiale.

