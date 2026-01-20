I Pooh tornano in tour! In queste ore la band ha infatti annunciato le date dei nuovi concerti, che si terranno in estate. La tournée celebrerà i 60 anni di carriera del gruppo.

Il 2006 si prospetta un anno ricco di eventi e di successi per i Pooh. La storica band, che ha fatto la storia della musica italiana, proprio in questi mesi festeggerà i 60 anni di carriera e per l’occasione non mancheranno tanti appuntamenti live. Per questa importa ricorrenza infatti il gruppo formato da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli tornerà ad esibirsi in concerto, con tanti appuntamenti in giro per l’Italia.

Dopo le due date previste all’Arena di Verona il 14 e il 16 maggio (già sold out), oggi i Pooh hanno annunciato il loro nuovo tour estivo, che tra luglio e settembre li porterà in giro per tutta Italia, nelle location più suggestive del nostro paese. Si parte il 13 luglio da Asti, per poi arrivare Siracusa, Lucca, Paestum, Brescia e non solo. Il tour terminerà poi con uno show speciale alla Reggia di Caserta, il prossimo 9 settembre. In merito al ritorno live, la band ha affermato sui social:

“Porteremo la nostra musica nelle località più belle d’Italia. Alcune per noi saranno nuove, altre le conosciamo bene: non vediamo l’ora di riabbracciarvi! La storia dei Pooh è legata ai concerti estivi e non potevamo mancare a questo importante appuntamento con tutti voi”.

L’apertura della prevendita dei biglietti del nuovo tour dei Pooh inizierà mercoledì 21 gennaio alle ore 14:00 su TicketOne e nei punti vendita abituali. Nel corso di questi nuovi show la band presenterà tutti i suoi più grandi successi, per festeggiare i 60 anni di carriera, traguardo importante e che consacra il gruppo come uno dei più influenti della musica italiana nel mondo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.