Pochi giorni fa, nel corso di una nuova intervista, Barbara d’Urso è tornata a parlare dei rapporti con Mediaset e di quanto accaduto con l’azienda. Nelle ultime ore così è arrivata la reazione dell’AD Pier Silvio Berlusconi.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sul caso d’Urso

Sono trascorsi due anni da quando Barbara d’Urso ha lasciato Mediaset, tuttavia ancora si parla di quello che sarebbe accaduto tra la conduttrice e l’azienda gestita da Pier Silvio Berlusconi. Solo qualche giorno fa intanto la presentatrice è tornata a parlare dei rapporti con la rete nel corso di una lunga intervista e ha detto la sua sui presunti veti imposti alla Rai. La d’Urso ha così specificato che a oggi non ha più contatti con l’amministratore delegato Mediaset, pur essendoci ancora stima e gratitudine.

Ieri intanto a Cologno Monzese sono stati presentati i Palinsesti della prossima stagione televisiva e nel corso della conferenza Berlusconi, su domanda diretta, ha reagito all’intervista rilasciata da Barbara d’Urso. L’AD tuttavia, facendo intendere che per lui la questione è chiusa, ha replicato con una risposta secca: “L’intervista di Barbara d’Urso? Non l’ho letta”. Ma non è finita qui.

Come riporta FanPage, poco dopo Pier Silvio Berlusconi ha parlato della tv di cui si era fatta portatrice Barbara d’Urso e in merito ha dichiarato: “È diventata emblema di un certo tipo di tv e si hanno scrupoli a prenderla. Le auguro tutto il bene, non ho niente contro di lei, ma la storia qui è finita per mille motivi, a partire dal contratto. Ha avuto un eccesso di continuità nel cercare notizie o personaggi al limite, un tipo di reiterazione che rischia di diventare trash”.

A oggi dunque non sembrerebbero esserci speranze di rivedere Barbara d’Urso in Mediaset. Da giorni tuttavia si parla di un possibile arrivo della conduttrice in Rai e solo di recente si è mormorato che la conduttrice possa entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.