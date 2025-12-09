Il primogenito di Pier Silvio e Silvia Toffanin conquista il ring: il padre racconta la passione del ragazzo per la boxe e il suo sogno olimpico

Pier Silvio Berlusconi: il sogno olimpico per Lorenzo

Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, non parla solo di televisione e business. Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025/2026, il manager si è lasciato andare a racconti più personali, svelando il lato “papà orgoglioso” della sua vita.

Al centro delle sue parole, il primogenito Lorenzo, frutto dell’amore con Silvia Toffanin, e la sua grande passione: la boxe.

Lorenzo Berlusconi, promessa della boxe

Pier Silvio non nasconde il suo entusiasmo: Lorenzo ha mostrato un talento naturale e una dedizione sorprendente, tanto da far sognare il padre in grande. “Siamo a livelli di promessa vera – ha raccontato Pier Silvio – Lo dico da papà, ma non vedevo un ragazzino boxare così da anni. Me l’ha confermato anche Clemente Russo”.

Il giovane non è solo un appassionato: è un atleta che cresce ogni giorno, pronto a fare passi importanti verso un futuro nel ring.

Papà Pier Silvio: tra protezione e sogno olimpico

La passione di Lorenzo non preoccupa il padre, anzi: Pier Silvio conosce bene i rischi e le sfide degli sport di contatto, avendo praticato boxe, karate e altre discipline. “È più pericoloso un incontro di boxe o andare in motorino per strada? Sicuramente il motorino”, scherza, con un tono che mescola ironia e saggezza.

Il suo approccio è chiaro: stare vicino al figlio, lasciarlo crescere giorno dopo giorno e sostenere le sue ambizioni senza pressioni.

Olimpiadi, futuro e organizzazioni sportive

Guardando avanti, Pier Silvio immagina un percorso concreto per Lorenzo: “Credo decida di mollare le organizzazioni interregionali di professionisti per passare all’FPI, dove tutto è più low profile e umile, ma apre anche le porte alle Olimpiadi”.

E il sogno olimpico prende forma: “Se mi piacerebbe vederlo a Los Angeles? È un sogno…”.

Tra papà orgoglioso e manager attento, Pier Silvio Berlusconi mostra il lato più umano della sua vita: sostenere le passioni dei figli, rispettare i loro tempi e nutrire sogni insieme a loro.