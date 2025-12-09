Quando chiudono le scuole per le vacanze di Natale 2025, le date regione per regione
Tutte le date che rivelano quando chiudono le scuole per le vacanze di Natale
Vacanze di Natale 2025: quando iniziano in tutte le regioni italiane e quando si torna a scuola. Ecco le date precise in ogni zona d’Italia.
Natale 2025, quando chiudono le scuole per le vacanze
Le vacanze di Natale 2025 sono ormai alle porte, con il conto alla rovescia già cominciato. Mentre ci avviciniamo all’8 dicembre, molti studenti italiani stanno già preparando i bagagli per il lungo periodo di pausa invernale.
LEGGI ANCHE: Tutti i ponti del 2026: strategie e consigli per massimizzare le vacanze
Ma quando iniziano esattamente le vacanze e quando si tornerà sui banchi? Ecco il calendario regione per regione!
Le date regione per regione
A partire da martedì 23 dicembre 2025, gli studenti di molte regioni italiane inizieranno finalmente le tanto attese vacanze di Natale.
Tuttavia, non tutte le regioni seguiranno la stessa tempistica. In alcune zone, come il Veneto, l’Emilia-Romagna, la Toscana e la provincia autonoma di Bolzano, le vacanze inizieranno con un giorno di ritardo, ovvero mercoledì 24 dicembre 2025.
LEGGI ANCHE: Federica Pellegrini torna a parlare di Filippo Magnini
La Sicilia, invece, avrà un calendario leggermente diverso, con le lezioni che riprenderanno, dopo le vacanze di Natale, l’8 gennaio 2026. Mentre nelle altre regioni si tornerà a scuola il 7 gennaio 2026.
Ecco l’elenco completo delle date di inizio vacanze:
- Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Provincia autonoma di Trento: 22 dicembre 2025;
- Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta: 23 dicembre 2025;
- Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano: 24 dicembre 2025.
LEGGI ANCHE: Australia, da domani scatta il divieto dei social sotto i 16 anni
Quando si torna a scuola dopo le vacanze di Natale
Le vacanze natalizie dureranno fino al 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, con il ritorno sui banchi per tutti gli studenti il 7 gennaio 2026 (eccetto in Sicilia, dove si tornerà l’8 gennaio).
In attesa delle vacanze natalizie, gli studenti e le famiglie possono già pianificare momenti di riposo e relax, godendosi le festività prima del ritorno a scuola.
CREDITI FOTO: Foto Liceo – Salvatore Laporta / IPA
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.