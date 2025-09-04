Durante le ultime registrazioni de La Ruota della Fortuna è accaduto qualcosa di inaspettato. Pier Silvio Berlusconi si è presentato a sorpresa in studio e ha ringraziato Gerry Scotti e la sua squadra per gli ottimi ascolti del game show.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Grandi sorprese nel corso delle ultime registrazioni de La Ruota della Fortuna. Ad arrivare in studio è stato infatti Pier Silvio Berlusconi, che ha stupito Gerry Scotti e tutto il pubblico presente. L’AD Mediaset ha voluto fare un’incursione per spendere delle parole sui risultati raggiunti in queste settimane dal conduttore e dalla sua squadra, che con duro lavoro hanno portato a casa risultati strabilianti. In questi due mesi infatti il celebre game show ha raggiunto ascolti da capogiro, al punto che è riuscito a battere anche per due sere di fila Stefano De Martino e Affari Tuoi.

Per questo motivo Pier Silvio ha voluto ringraziare tutti i professionisti che lavorano a La Ruota della Fortuna e ha così dichiarato: “Sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme, un piccolo miracolo. […] Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta”.

Ma non è finita qui. Poco dopo, visibilmente emozionato e commosso, Pier Silvio Berlusconi ha voluto ringraziare anche lo stesso Gerry Scotti, che ha accettato di mettersi alla prova in una fascia oraria non semplice. In merito l’AD Mediaset ha aggiunto: “Devo ringraziare anche Gerry. Si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità, la forza per affrontare questa sfida, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, ci ha seguito e oggi portiamo a casa risultati che vanno molto al di sopra delle nostre aspettative”.

Grande sorpresa nello studio de #LaRuotaDellaFortuna: Pier Silvio Berlusconi è arrivato durante le registrazioni per ringraziare Gerry Scotti e tutta la squadra, complimentandosi per gli ascolti oltre ogni aspettativa. pic.twitter.com/M5lVrbtoYV — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 4, 2025

Bellissima emozione dunque durante le registrazioni de La Ruota della Fortuna, che sera dopo sera sta tenendo compagnia a milioni di italiani.