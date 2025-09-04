Non si arresta il successo de La Ruota della Fortuna. Ieri sera infatti Gerry Scotti ha battuto ancora una volta Stefano De Martino e Affari Tuoi: ecco tutti gli ascolti.

La Ruota della Fortuna continua a girare

La Ruota della Fortuna prosegue la scalata al successo. Da ormai due mesi a questa parte il celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, in onda nella fascia dell’Access Prime Time, sta raggiungendo ascolti da capogiro, confermandosi come uno dei contenuti più seguiti dell’estate. Sera dopo sera la trasmissione sta tenendo compagnia a milioni di italiani, che provano a giocare insieme ai concorrenti in studio. Questa settimana tuttavia in molti temevano il ritorno di Affari Tuoi, che come è noto la scorsa stagione ha raggiunto numeri record, come non se ne vedevano da anni.

Martedì 2 settembre è così andata in onda la prima sfida tra i due programmi di intrattenimento, che si sono dati battaglia. A trionfare però, a sorpresa, è stato proprio Gerry Scotti, che nel mentre sui social ha festeggiato questo importante risultato. Ma cosa è accaduto invece ieri sera, durante la seconda gara? Andiamo a scoprire i numeri.

LEGGI ANCHE: Mario Adinolfi vs Tina Cipollari, parte il botta e risposta social

Come è stato svelato questa mattina, La Ruota della Fortuna sta continuando a girare e ha battuto nuovamente Affari Tuoi negli ascolti. Il game show di Canale 5 ha infatti intrattenuto 4.109.000 spettatori, pari al 23% di share. Stefano De Martino su Rai 1 ha invece totalizzato 3.993.000 spettatori, con uno share pari al 22.4%.

Ancora una volta dunque a vincere la gara di ascolti è Gerry Scotti e di certo questo per Mediaset è un risultato strabiliante. Il programma nel mentre attualmente è previsto fino ai primi di novembre, per poi lasciare spazio al ritorno di Striscia La Notizia. Tuttavia, dato l’enorme successo della trasmissione, non si è esclude un possibile allungamento.