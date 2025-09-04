Dopo essersi presentato a sorpresa a La Ruota della Fortuna per ringraziare Gerry Scotti dei risultati portati a casa, Pier Silvio Berlusconi lancia una bordata ad Affari Tuoi. Ecco le parole dell’AD Mediaset.

La stoccata di Pier Silvio Berlusconi

Nelle ultime ore Pier Silvio Berlusconi ha stupito Gerry Scotti. L’AD Mediaset si è infatti presentato a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna, durante le registrazioni, e ha voluto ringraziare pubblicamente il conduttore e tutta la sua squadra per gli ottimi risultati raggiunti. In poche settimane infatti il game show di Canale 5, in onda per la prima volta nella fascia dell’Access Prime Time, ha raggiunto ascolti record, confermandosi come uno dei prodotti più seguiti dell’estate. Ma non solo. Per due serate di fila la Ruota ha battuto anche Affari Tuoi, segno dunque che la trasmissione sta continuando ad appassionare milioni di telespettatori. Dopo i ringraziamenti però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web.

Pier Silvio Berlusconi ha infatti tirato in ballo proprio Affari Tuoi e ha lanciato una bordata al programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A riguardo l’AD Mediaset ha dichiarato:

“Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché di là, i nostri concorrenti, vanno in onda con un gioco che non è un gioco. Si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana e un gioco che oltre ad essere divertente, è anche istruttivo”.

Grande sorpresa nello studio de #LaRuotaDellaFortuna: Pier Silvio Berlusconi è arrivato durante le registrazioni per ringraziare Gerry Scotti e tutta la squadra, complimentandosi per gli ascolti oltre ogni aspettativa. pic.twitter.com/M5lVrbtoYV — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 4, 2025

Le parole di Pier Silvio Berlusconi non sono ovviamente passate inosservate e stanno già facendo il giro del web. Nel mentre La Ruota della Fortuna prosegue la scalata al successo e a Gerry Scotti e alla sua squadra facciamo un enorme in bocca al lupo.