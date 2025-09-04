Tre anni fa, oggi, moriva Rosario, il padre di Emma Marrone. Sui social così arriva il toccante ricordo della cantante, che commuove tutto il web.

Il post di Emma Marrone per suo padre Rosario

Dopo un 2024 ricco di successi e impegni, in questi mesi Emma Marrone si sta godendo un po’ di meritato riposo. Tuttavia la cantante, da anni nel cuore del grande pubblico, non ha mai smesso di lavorare. Attualmente infatti l’artista salentina sta già lavorando alle sue nuove canzoni, che con ogni probabilità usciranno nel corso del prossimo anno. In attesa del ritorno sulle scene dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, in queste ore è accaduto qualcosa che ha commosso ed emozionato il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come i fan di certo sapranno, proprio oggi, tre anni fa, moriva Rosario, il padre di Emma Marrone. I due, come è noto, sono sempre stati legatissimi e nel corso del tempo la cantante ha più volte ricordato il papà. Anche oggi così, con un toccante post pubblicato sui social, l’artista salentina ha dedicato delle bellissime parole a suo padre e naturalmente le sue dichiarazioni hanno in breve fatto il giro del web. Queste le parole di Emma:

“Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30. Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros”.

Il post di Emma Marrone per suo padre Rosario ha strappato una lacrima a tutti i fan, e non solo. La cantante nel frattempo continua a concentrarsi sulla sua carriera e già in molti attendono con ansia il suo ritorno. Ma come ci stupirà stavolta l’artista salentina? Non resta che attendere per scoprirlo.