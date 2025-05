Pierpaolo Pretelli arriva in Honduras per L’Isola dei Famosi e prima della partenza saluta Giulia Salemi e suo figlio Kian

In queste ore Pierpaolo Pretelli è ufficialmente arrivato in Honduras e ha iniziato a preparasi per il ruolo di inviato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Prima della partenza però non è mancato un saluto speciale a Giulia Salemi e a suo figlio Kian.

Pierpaolo Pretelli sbarca in Honduras

Mancano pochissimi giorni alla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata, che andrà in onda mercoledì 7 maggio. Alla conduzione del reality show ci sarà Veronica Gentili, che verrà affiancata da Pierpaolo Pretelli, nel ruolo di inviato speciale dall’Honduras, e Simona Ventura, nelle vesti di opinionista. Sui social nel mentre è stato anche annunciato il cast di naufraghi, che di certo ha già attirato l’attenzione del web.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ultime ore proprio Pierpaolo è arrivato in Honduras e ha già iniziato a prepararsi per questa avventura. Sui social Pretelli ha condiviso un lungo filmato nel quale ha mostrato il dietro le quinte del suo lungo viaggio, dalla partenza fino all’atterraggio. Nella clip vediamo anche gli ultimi momenti insieme a Giulia Salemi e suo figlio Kian, nato poco mesi fa.

Nel mentre Pierpaolo Pretelli, nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato di questa nuova esperienza a L’Isola dei Famosi. L’inviato del reality show di Canale 5 in merito ha dichiarato:

“È sempre stato uno dei miei sogni e quando si è presentata questa possibilità non potevo che esserne felicissimo! È un periodo molto positivo e stimolante della mia vita. Ringrazio l’universo per questa occasione: è la più significativa che abbia mai avuto. Darò il massimo, anzi il 110 per cento. […] Mi spaventa l’ambiente selvaggio dell’Honduras. Ho una vera e propria fobia per i serpenti e non amo nemmeno volare in elicottero… quindi direi che sono proprio l’ideale”.