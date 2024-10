Pierpaolo Pretelli ha festeggiato il suo debutto nei panni di Rocky a teatro. Ecco il lungo messaggio social che ha scritto nei suoi confronti.

Pierpaolo Pretelli dopo il debutto in teatro

Dopo una lunga attesa, a distanza di diverse settimane dall’annuncio, Pierpaolo Pretelli ha finalmente debuttato a teatro con lo spettacolo “Rocky”. Il musical è diretto da Luciano Cannito, ex volto di Amici, e nel cast troviamo anche la cantante Giulia Ottonello.

Il 18 ottobre 2024 è partito ufficialmente, presso il Teatro Alfieri di Torino il tour, che proseguirà poi in tutte le maggiori città italiane. A sostenerlo abbiamo visto tutti i suoi affetti più cari e lui stesso ha voluto scrivere sui social una dedica al ragazzo che è stato. Ha ricordato i suoi tanti sogni e ha menzionato i traguardi che ha raggiunto, traguardi che lo hanno portato fino a questo momento:

“Chiudo gli occhi e penso a quel ragazzino che prese il primo treno da Maratea a Roma con solo uno zainetto e tantissimi sogni in testa. Riapro gli occhi e mi ritrovo in uno dei Teatri più importanti d’Italia ad interpretare un’icona del cinema internazionale come Silvester Stallone.

E come dice Rocky determinazione e sacrificio ripagano sempre! Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto ieri, Grazie a questo cast e team incredibile. Il vostro Italian Stallion vi aspetta nelle prossime date in giro per l’Italia”.

Nella gallery pubblicata da Pierpaolo Pretelli su Instagram vediamo diverse scene del musical e anche delle foto dal backstage, tra le quali una anche con la fidanzata Giulia Salemi.

Anche l’influencer era infatti presente all’evento e ha festeggiato insieme al compagno, condividendo anche sul suo profilo la foto in questione. Nelle sue Stories ha anche aggiunto l’emoticon di due guantoni da boxe e due cuori bianchi. Voi andrete a vedere lo spettacolo?