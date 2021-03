1 La famiglia di Pierpaolo Pretelli

Ieri Pierpaolo Pretelli è stato protagonista di una diretta radiofonica nella trasmissione Non succederà più, presentata da Giada Di Miceli. Qui il modello oltre a rivelare di trovarsi in viaggio verso Milano, per poi raggiungere la sua Giulia Salemi, ha anche ribadito il desiderio di andare a convivere insieme e di essere innamorato di lei.

Intanto Pierpaolo Pretelli ha fatto sapere che non c’è grande entusiasmo da parte della sua famiglia, a proposito della sua relazione con la Salemi. Ecco le dichiarazioni raccolte da Biccy:

“La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta Gregoraci ma non è mai esistita. Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice.

Ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, esatto, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina”.

La conduttrice ha anche chiesto a Pierpaolo Pretelli come mai la famiglia abbia reagito in questo modo. L’ex gieffino ha detto la sua rivelando che, nonostante tutto, la Salemi sembra non averla presa poi così male, ma di essere piuttosto propositiva:

“Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità. Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid”.

Pierpaolo Pretelli dunque sembra essere piuttosto sereno e convinto di come, con il trascorre del tempo, la sua famiglia si affezionerà a Giulia Salemi e la accoglierà esattamente come lui desidera.