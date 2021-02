1 Pierpaolo Pretelli in lacrime

Bella giornata di sole oggi a Cinecittà e i ragazzi del GF Vip hanno pensato bene di trascorrere del tempo fuori in giardino. La bella atmosfera tra i vipponi è stata accompagnata da della musica, ma rovinata nel momento in cui una fan è andata fuori dalla Casa ad urlare contro Pierpaolo Pretelli. Il vippone è stato più volte bersagliato e anche stavolta non si è risparmiato attacchi esterni.

Se nei giorni scorsi qualcuno ha bacchettato Pierpaolo Pretelli per non aver fatto gli auguri ad Elisabetta Gregoraci, questa volta hanno avuto altro da dirgli e non ci sono andati tanto per il sottile. Questa persona, di cui non conosciamo l’identità, ma sembra essere passata più volte da quelle parti, ha tirato in ballo il figlio dell’ex velino di Striscia la Notizia, facendolo rimanere molto male.

Come dicevamo si è udita una voce che ha dato contro Pierpaolo Pretelli. La persona in questione ha detto: “Pier tuo figlio non guarda più la tv per Giulia”. Il modello ha abbassato la testa ed è parso visibilmente infastidito. Tutti gli altri concorrenti hanno trovato esagerato e davvero fuori luogo quanto accaduto. Se Giulia Salemi ci è rimasta davvero male, Rosalinda ha sbottato con un “Ma basta!” e anche Dayane Mello ha borbottato. Ma non sono state le uniche. Anche Tommaso Zorzi ha avuto qualcosa da recriminare: “Anche il giorno che era mancato Lucas aveva detto delle robe…sempre fuori luogo”. Ma ecco il video del momento.

ma ste pazze hanno veramente urlato ‘pier tuo figlio non guarda più la tv per giulia’

ma ste pazze hanno veramente urlato 'pier tuo figlio non guarda più la tv per giulia'

MA FATE PENA#prelemi

Ma quale sarà stata la reazione di Pierpaolo Pretelli? Il modello dopo queste affermazioni della fan menzionata è corso in Casa e si è isolato dal gruppo per poi crollare in lacrime. Vista la reazione del ragazzo, gli autori l’hanno immediatamente chiamato in confessionale.

Secondo alcuni in Casa è stato scorretto da parte della fan dar contro in questo modo al ragazzo. Altri, invece, ripensandoci hanno suggerito che non dovrebbe prendersela così e andare oltre. Questo perché sa perfettamente che tanto suo figlio non guarda il GF Vip h 24, vista anche a tenera età. Sottolineando, oltretutto, che Pierpaolo non sta facendo nulla di male.

Pierpaolo Pretelli intanto continua la sua storia d’amore con Giulia Salemi nel reality e in queste ore i fan si chiedono se il modello le abbia detto ‘Ti amo’…