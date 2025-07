Oggi Pierpaolo Pretelli festeggia il suo 35esimo compleanno. Per questa occasione speciale sui social arriva la dolce dedica di Giulia Salemi. Ecco il post dell’influencer, che ha commosso tutti gli utenti.

La dedica di Giulia Salemi per Pierpaolo Pretelli

Sono stati mesi impegnativi, gli ultimi, per Pierpaolo Pretelli. Come è noto a tutti infatti l’ex Velino di Striscia La Notizia ha debuttato come inviato ufficiale de L’Isola dei Famosi e per quasi due mesi ha seguito passo dopo passo il percorso dei naufraghi in Honduras. Il conduttore nel mentre è anche riuscito a fare nuovamente breccia nel cuore dei telespettatori e ancora una volta ha convinto tutto il pubblico con la sua ironia e la sua professionalità. Subito dopo la finale del reality show, Pierpaolo ha fatto ritorno a casa e finalmente ha riabbracciato non solo i suoi figli, ma anche la compagna Giulia Salemi, con la quale fa coppia fissa da ormai diversi anni.

Solo pochi mesi prima della partenza di Pretelli per l’Isola, i due sono diventati genitori del piccolo Kian, che ha così allargato la famiglia. Negli ultimi giorni dunque il presentatore si è riunito ai suoi cari e si sta godendo delle meritate vacanze. Oggi intanto per il modello è una giornata speciale.

Come in molti sapranno, proprio nella giornata odierna Pierpaolo Pretelli festeggia il suo 35esimo compleanno. Per l’occasione non è tardata ad arrivare una dolcissima dedica social da parte di Giulia Salemi. L’influencer infatti, postando un tenero scatto del suo compagno che stringe tra le braccia il piccolo Kian, ha affermato: “Buon compleanno al papà più dolce del mondo. Ti amiamo tanto”.

Naturalmente lo scatto non è passato inosservato e in queste ore sta già facendo il giro del web. Non resta a questo punto che augurare un felice compleanno a Pierpaolo, che di certo si godrà questa giornata speciale.