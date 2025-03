Dopo l’annuncio di Veronica Gentili come conduttrice, in queste ore è arrivato uno spoiler sull’inviato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: Pierpaolo Pretelli!

Pierpaolo Pretelli vola in Honduras

In queste ore sui social si sta molto parlando della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che debutterà su Canale 5 a partire da maggio. Solo Ieri Mediaset ha annunciato con una nota che alla conduzione del reality show ci sarà Veronica Gentili, che prenderà ufficialmente il posto di Vladimir Luxuria. Poco fa come se non bastasse a spuntare è stato anche il nome di Pierpaolo Pretelli, che stando a quanto è emerso farà parte del cast della trasmissione. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo.

La notizia dell’arrivo della giornalista alla conduzione del reality non è di certo passata inosservata e attualmente il pubblico attende con ansia di scoprire chi saranno i naufraghi che quest’anno partiranno per l’Honduras. Mistero anche per quanto riguarda gli opinionisti che affiancheranno la Gentili, nonostante in rete non manchino le indiscrezioni. Poco fa come se non bastasse è arrivata una nuova voce di corridoio, che sta già facendo discutere. Vediamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Rkomi rivela perché canta in corsivo

Stando a quanto riferisce Deianira Marzano, che ha ricevuto uno spoiler da uno dei suoi follower, sembrerebbe che sia stato scelto anche il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi: Pierpaolo Pretelli. Come si evince dall’immagine postata dall’esperta di gossip, l’ex Velino proprio nelle ultime ore avrebbe scattato le foto ufficiali, in attesa dell’annuncio da parte di Mediaset.

Sembrerebbe dunque che sia proprio Pierpaolo il nuovo inviato del reality show di Canale 5. A breve Pretelli potrebbe partire per l’Honduras e mettersi alla prova con questa nuova e inedita avventura. Attualmente però i canali della trasmissione non hanno ancora confermato la news ma di certo a breve potrebbero arrivare notizie ufficiali.