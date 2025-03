Ospite a Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari in onda su Rai 3, Rkomi ha rivelato per la prima volta perché canta in corsivo. Ecco cosa ha dichiarato il cantante.

Le dichiarazioni di Rkomi

In queste settimane a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stato Rkomi. Il cantante, come ben sappiamo, è stato tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e con la sua Il ritmo delle cose ha conquistato tutti. Nel mentre i fan attendono con ansia il nuovo album di Mirko, che vedrà la luce nei mesi a venire. In queste ore come se non bastasse l’artista ha anche annunciato il il suo tour estivo, al quale seguiranno tre date evento nei palasport.

In attesa di scoprire come ci stupirà prossimamente, ieri sera Rkomi è stato ospite a Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari in onda su Rai 3. Nel corso della chiacchierata con la conduttrice così il cantante ha affrontato una serie di temi e ovviamente non è mancata una domanda relativa al suo modo di cantare “in corsivo”. Proprio in queste settimane infatti Mirko ha fatto discutere per via del suo modo di eseguire Il ritmo delle cose e così adesso a rompere il silenzio è stato lui stesso. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

“È una scelta stilistica non voluta. Canto così da 9 anni, non mi è mai stata detta questa cosa. Però non si smette mai di imparare”.

Ma non solo. Proseguendo l’intervista con Geppi Cucciari a Splendida Cornice, Rkomi ha anche detto la sua sul tema dell’Autotune, che in queste settimane sta dividendo il web. A riguardo il cantante, spiegando il suo punto di vista, ha affermato: “Se utilizzato come uno strumento vero e proprio, quindi come un’estensione di sé stessi e non solo come correzione, secondo me è funzionale”.