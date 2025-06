A seguito dei gossip delle ultime settimane, un gesto di Angela Nasti spiazza il web. L’influencer ha infatti indossato un cappello del brand di Gilda Ambrosio, ex fidanzata di Stefano De Martino.

Il gesto di Angela Nasti non sfugge al web

Nelle ultime settimane il nome di Angela Nasti è più volte finito al centro del gossip e della cronaca rosa. Come di certo in molti sapranno, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata beccata in compagnia di Stefano De Martino e a quel punto in rete si è prontamente parlato di una presunta frequentazione tra i due, che tuttavia non è mai stata confermata da parte dei diretti interessati. Ma non è finita qui. Qualche giorno fa si è anche mormorato che il conduttore partenopeo, che attualmente è impegnato con le ultime puntate di Affari Tuoi, avesse addirittura conosciuto il padre della Nasti.

In queste ultime ore però i gossip sono cambiati e a quel punto a entrare in scena è stata una terza persona: Gilda Ambrosio. Come in molti sapranno, proprio la stilista in passato ha avuto una relazione con De Martino e lo scorso weekend i due sono stati avvisati insieme al concerto milanese di Dua Lipa. In molti dunque si sono chiesti cosa stesse accadendo e c’è chi ha dato la propria opinione sulla situazione. Oggi, come se non bastasse, qualcosa ha riportato l’ex tronista al centro dell’attenzione mediatica.

Un gesto social di Angela Nasti sta infatti facendo discutere il web e una sua storia Instagram è già diventata virale. Nello scatto pubblicato sui suoi profili, vediamo l’influencer indossare un cappello del brand appartenente proprio a Gilda Ambrosio. Per i più dunque l’ex volto del dating show di Canale 5 avrebbe voluto lanciare una sorta di provocazione, replicando a suo modo ai recenti gossip.

De Martino nel mentre non ha mai rotto il silenzio sui pettegolezzi che lo riguardano e attualmente è totalmente assorto dalla sua carriera.