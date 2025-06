Stefano De Martino non molla e sarà alla conduzione anche della prossima edizione di Stasera tutto è possibile

Nonostante sembrasse che Stefano De Martino avesse detto addio a Stasera tutto è possibile, adesso giunge voce che il presentatore partenopeo sarà alla conduzione anche della prossima edizione del programma di Rai 2.

Stefano De Martino tornerà con STEP

Lo scorso aprile, al termine dell’ultima puntata di stagione di Stasera tutto è possibile, un emozionato Stefano De Martino ha salutato commosso tutto il pubblico del fortunato comedy show in onda su Rai 2. Il conduttore partenopeo infatti sembrava intenzionato a lasciare definitivamente la trasmissione e a passare il testimone a nuovi colleghi, per dedicarsi a nuovi e inediti progetti. Tuttavia adesso arriva una notizia che rimescola le carte in tavola.

Stando a quanto riferisce FanPage, sembrerebbe che Stefano non lascerà il programma e che tornerà alla conduzione anche della prossima edizione di Stasera tutto è possibile. Secondo quanto si legge sul noto portale, nelle ultime settimane ci sarebbero state diverse riunioni, durante le quali i vertici della rete avrebbe fatto pressioni sul conduttore affinché rimanesse per un’altra stagione.

A quel punto Stefano De Martino, preoccupato anche di perdere la magia creata negli ultimi anni con STEP, avrebbe deciso di accettare l’offerta della Rai. Sempre stando a FanPage, pare che il contratto del presentatore sia ancora legato al secondo canale per un certo numero di puntate. L’idea era però quella di sperimentare nuovi format e nuove idee. Ciò nonostante l’azienda avrebbe ritenuto essenziale il ritorno di De Martino a Stasera tutto è possibile, dati gli ottimi ascolti dell’ultima edizione.

LEGGI ANCHE: Angela Nasti indossa un cappello del brand di Gilda Ambrosio

Quest’anno infatti il comedy show ha portato a casa un successo dietro l’altro e il merito è in gran parte dell’egregio lavoro svolto da Stefano e dalla sua squadra. Nel mentre il conduttore si sta concentrando anche sulle ultime puntate di Affari Tuoi, che sera dopo sera continua a raggiungere numeri mostre.