Sta circolando sul web un video caricato su TikTok in cui Chiara Ferragni e l’amica Veronica Ferraro sembrano dare contro a Fedez con alcune allusioni. Il rapper però non è stato a guardare e pare che a modo suo abbia deciso di rispondere.

Il video di Chiara Ferragni

Non solo le parole di Belen Rodriguez (ora impegnata con il matrimonio della sorella Cecilia), Chiara Ferragni in queste settimane si sta dando piuttosto da fare sui social, dove spesso sta lanciando qua e là stoccate che sembrano essere riservate all’ex Fedez.

Oltre al video in spiaggia con un bagnante, ora è diventato virale un altro video in cui è coinvolta la sua amica Veronica Ferraro. Dal filmato sembrano esserci delle allusioni e frecciatine a Fedez, sebbene non si tratti di un qualcosa di esplicito, ma piuttosto velato.

A iniziare il botta e risposta a distanza proprio Chiara Ferragni e Veronica Ferraro che su TikTok hanno postato un video in cui hanno usato un audio estratto da una puntata di Uomini e Donne. Per la precisione una sorta di battibecco tra Tina Cipollari e Gianni Sperti:

“Da quando è sceso da quella scala che non mi è mai piaciuto“, ha ripetuto con il labiale Veronica Ferraro, seguita da Chiara Ferragni: “Io l’ho pure difeso!“. “Eh tu poi, ste cose, capirai! Di che stiamo a parlà“, ha ribattuto nel siparietto Veronica Ferraro. “L’ho difeso! Io ci credevo!“ è stata la risposta dell’influencer, con la chiusura della sua amica: “Tu credi anche alla Befana!”.

Sebbene si parli di “amico”, gli utenti sono convinti che Chiara Ferragni e Veronica Ferraro stiano alludendo a Fedez. Poco dopo lui ha risposto su Instagram con una storia. Precisamente ha postato una frase del suo singolo, Sexy Shop. E non una frase qualsiasi, ma un riferimento alle amiche della sua ex moglie. “Non fidarti mai”, dice la canzone. Lui poco dopo ha aggiunto: “Quando dico mai intendo MAI”.

Le storia Instagram di Fedez

Mentre c’è chi pensa possa trattarsi di una semplice coincidenza, altri credono invece ci sia stato un botta e risposta a distanza tra le parti. C’è da dire che da ormai un po’ di tempo con questi video e storie sui social Chiara Ferragni e Fedez sembrano lanciarsi qualche stoccata di tanto in tanto.

C’è da dire però che allo stesso tempo né l’una né l’altro hanno mai espressamente fatto nomi. Dunque è tutto da prendere con le pinze, anche se i dubbi restano!