Perché nel nuovo album di Rose Villain non ci sono duetti con altre donne? La cantante ha risposto su Instagram dopo le polemiche e svelato il motivo di questa scelta.

Rose Villain, perché non ci sono duetti con donne nel suo album

“Fuorilegge” va forte in radio e sebbene Rose Villain non si sia classificata tra i primi cinque al Festival di Sanremo è sicuramente molto soddisfatta di quanto affetto abbia ricevuto da fan e amanti della musica. Come detto infatti la sua canzone va forte e ora c’è grande attesa per l’uscita del suo album Radio Vega nelle prossime ore.

Un disco dove sono presenti numerosi featuring, da Guè, per passare a Lazza o ancora Geoiler, Chiello e Fabri Fibra. Insomma tanti artisti per un progetto che è pronto a nascere, a cui seguirà un tour pronto a toccare diverse città italiane. Qualcuno però ha notato che nel disco di Rose Villain non sono presenti artiste donne. Scelta casuale o voluta?

Ieri la cantante ha aperto il box delle domande e qualcuno inevitabilmente ha posto la curiosità alla diretta interessata: “Perché nessun feat al femminile?”, ha chiesto qualcuno. Rose Villain ha raccontato di averci provato ma non è stato possibile per diverse ragioni:

“Ho chiesto a più di una mia collega, ma erano tutte impegnate su altri progetti in questo momento. E lo capisco benissimo. Chiuderemo i pezzi più avanti. Per me la discriminazione sta nel dover mettere una quota rosa solo per avere una quota rosa. L’arte è senza genere”.

La storia Instagram di Rose Villain

I quesiti non sono finiti, perché degli utenti si sono interpellati sul perché Rose abbia scelto proprio “Vega” come titolo. Ed è qui che lei ha svelato il significato del titolo di questo nuovo lavoro, come potete leggere sotto.

Instagram Stories – Rose Villain

Altri fan hanno invece interrogato Rose Villain sempre sul titolo del disco. C’è qualche collegamento con i precedenti album Radio Gotham e Radio Sakura? A quanto pare sì, come dai lei riferito si tratterebbe dell’evoluzione di entrambi, ci sono ma allo stesso tempo ha voluto fare qualcosa di nuovo: “Super deciso in

ogni direzione che prende. Faccio molta fatica a “raccontarlo” perché non ne ha bisogno. Venerdì sarà tutto chiarissimo”.

A chi infine le ha domandato qual è per lei la traccia più importante o che avrebbe tanto voluto realizzare, la cantante non ha avuto dubbi: “Ci tenevo troppo a fare un pezzo con Chiello e ‘Lacrimogeni’ è esattamente il brano che sognavo di fare con lui. Mi uccide questa canzone”, ha concluso Rose Villain che freme per l’uscita del suo nuovo album e chissà quante altre sorprese ci riserverà ancora.