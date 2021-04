1 Arrestati i rapitori dei cani di Lady Gaga

Diverse settimane fa vi abbiamo raccontato del momento in cui alcuni malviventi avevano sparato al dogsitter della pop star americana per portarle via i suoi bulldog francesi. Il povero ragazzo, dopo essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco, era finito in ospedale. Dei cagnolini nessuno aveva saputo più nulla. Questi, poi, sono stati ritrovati, ma la caccia ai rapitori e (quasi) assassini non si è certo fermata. Almeno fino a poche ore fa quando la polizia ha trovato i rapitori dei cani di Lady Gaga e li ha arrestati.

A riportare la notizia ci ha pensato il sito TMZ. Secondo quanto leggiamo, quindi, la polizia di Los Angeles avrebbe fermato cinque persone. Tre di loro avrebbero effettuato il crimine vero e proprio, mentre altri due sono stati arrestati come complici. I poliziotti, inoltre, avrebbero rivelato che uno di questi sarebbe il padre di uno dei criminali. In più credono che abbiano assoldato una loro amica per riconsegnare i cani e intascare la ricompensa di 500mila dollari.

Infatti, spaventati dal rumore mediatico della faccenda, pare abbiano pensato di uscirne senza troppi problemi mettendo in atto una sorta di piano B. Gli agenti, però, hanno avuto dei dubbi su questa donna fin dal principio e hanno consigliato all’attrice di aspettare prima di pagare la cifra promessa. Una scelta saggia visto che anche lei faceva parte della banda dei rapitori dei cani di Lady Gaga. Di lì a poco i media hanno anche rilasciato i nomi dei colpevoli.

James Howard Jackson, Jaylin Keyshawn White e Lafayette Shon Whaley dovranno affrontare l’accusa di tentato omicidio e rapina premeditata. Harold White e Jennifer McBride, i complici, hanno ricevuto l’accusa rispettivamente di possesso d’arma da fuoco e ricezione di merce rubata. Ma come sta il dogsitter finito in ospedale? Qualche tempo fa aveva rilasciato delle dichiarazioni suoi social. Continuate a leggere…