Ospite a Pomeriggio 5 Beatrice Luzzi ha commentato l’ultimo forte scontro che ha visto protagonisti Shaila e Lorenzo e ha dato la propria visione su entrambi i concorrenti.

Le critiche di Beatrice Luzzi a Shaila e Lorenzo

Beatrice Luzzi non ha mai nascosto o edulcorato il proprio pensiero su Shaila Gatta. Proprio per questo motivo, per settimane se ne è discusso sul web, sulle testate giornalistiche e anche a Pomeriggio 5.

È stata molto criticata per le sue parole, ma il tempo non le ha dato esattamente torto, vedendo come l’ex ballerina di Amici ha portato avanti il proprio percorso nella casa.

Dopo un iniziale flirt con Javier, in Shaila è nata un’incontenibile passione per Lorenzo. Nulla di male fino a qui, senonché avrebbe potuto essere sincera sin da subito, soprattutto con il pallavolista, che sembrava davvero coinvolto da lei.

Di ritorno dalla Spagna, poi, gli Shailenzo non si sono mostrati granché rispettosi della casa. Sempre Beatrice ha sottolineato questo punto in una delle puntate, senza però sortire granché effetto sui diretti interessati.

In seguito all’ultima puntata andata in onda, sono poi nate delle tensioni tra Shaila e Lorenzo, dovute apparentemente alla gelosia reciproca per Javier ed Helena. Il tutto è esploso poi due sere fa.

Proprio su questo scontro Myrta Merlino ha interpellato questo pomeriggio Beatrice Luzzi, la quale ha fatto una propria personale analisi di quanto visto. Innanzitutto, l’opinionista ha ribadito di credere al legame nato tra loro.

Mentre molti, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello, ritengono che sia solo strategia e un modo per avere clip ed essere, quindi, sempre protagonisti, la Luzzi non ha mai fatto mistero di vedere della reale passione tra i due:

“Io ho sempre detto che ci credo alla loro attrazione perché si somigliano tanto, ma sono degli esibizionisti narcisisti anche molto spudorati. Questo l’ho detto in tempi non sospetti.”

Concentrandosi, poi, in modo particolare sull’ultima litigata, di cui vi abbiamo parlato di recente, Beatrice ha spiegato per bene la propria visione, dicendo:

“Questo che vedo è lo scontro fra due narcisisti perché lei è rimasta molto scottata dall’aver visto la battura di Lorenzo che diceva ad Helena ‘Non mi piacerebbe vederti felice con un altro uomo’, che però non era una forma di gelosia, ma una forma di narcisismo. Ma lui ha lo stesso problema, perché avendo lei cercato di chiarire con Helena, lui perde un po’ il controllo della situazione. Quindi secondo me è lo scontro tra due controllori, manipolatori.“

Martedì sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Con tutta probabilità sarà argomento di discussione anche questo scontro Shailenzo. Forse capiremo qualcosa di più sulle vere motivazione che li hanno portati a litigare così ferocemente.