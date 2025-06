Su Dagospia Alberto Dandolo ha pubblica il gossip su un ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello: “Ammalia benestanti professionisti in cerca di trasgressione”.

Gossip piccante sul Grande Fratello

Il mondo del Grande Fratello è in fermento (e i pettegolezzi non sembrano mancare) e, come spesso accade, a smuovere le acque ci ha pensato Alberto Dandolo attraverso le pagine di Dagospia, che lancia non uno ma due clamorosi retroscena.

Il primo riguarda il cast della prossima edizione del Grande Fratello con l’ingresso di Anna Pettinelli, destinata a sedersi sulla poltrona di opinionista al fianco di Alfonso Signorini. Ma il vero fulmine a ciel sereno arriva subito dopo, in perfetto stile Dandolo, sotto forma di uno dei suoi enigmatici indovinelli:

“Non solo il desiderio di Alfonso di avere la vulcanica Pettinelli, c’è dell’altro sul Grande Fratello. – si legge su Dagospia – Chi è quel concorrente dell’ultima edizione che in una grande città è noto per ammaliare con la sua più ‘indecente virtù’ benestanti professionisti in cerca di trasgressione? E quanto rende questa sua attività da ‘animatore notturno?’ Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo…”

Come da prassi, il giornalista non fa nomi, ma il messaggio è chiaro e piccante. Il riferimento a all’ex partecipante del Grande Fratello – o più probabilmente un ex partecipante uomo – che condurrebbe una doppia vita mondana in ambienti altolocati ha già scatenato il totonomi sul web.

Ovviamente non faremo nomi su chi potrebbe essere il presunto concorrente del Grande Fratello. Ci limitiamo, piuttosto, ad attenerci al pettegolezzo così come riportato dal giornalista di Dagospia, in attesa di ulteriori indizi (semmai dovessero esserci) o novità.

Si tratta solo di un rumor come tanti altri o dietro l’indovinello si cela una verità scomoda? Come sempre, il gossip resta sospeso tra verità e suggestione, ma il mondo del Grande Fratello è ormai abituato a convivere con indiscrezioni incandescenti come questa.