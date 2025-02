Senza dubbio è tra le cantautrici più amate del panorama musicale italiano. Conosciamo meglio chi è Elisa, dall’età alla vita privata per passare alla sua carriera e canzoni più famose e dove è possibile seguirla su Instagram e social.

Chi è Elisa

Nome e Cognome: Elisa Toffoli (in arte Elisa)

Data di nascita: 19 dicembre 1977

Luogo di Nascita: Trieste

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 63 centimetri

Peso: 58 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantautrice, produttrice discografica e musicista

Marito: Elisa è sposata con il musicista Andrea Rigonat

Figli: Elisa ha due figli

Tatuaggi: Elisa ha tatuaggi visibili nel suo corpo

Profilo Instagram: @elisatoffoli

Elisa età e biografia

Iniziamo subito con il soffermarci sulla biografia della cantautrice. Dove nasce Elisa?

All’anagrafe Elisa Toffoli, conosciuta però semplicemente con il suo nome di battesimo, l’artista è nata a Trieste il 19 dicembre 1977, sotto il segno del Sagittario. La sua età oggi è di 47 anni. Siamo in grado di dirvi anche altezza (1 metro e 63 centimetri) e peso (che corrisponde a 58 kg)

È cresciuta tra Gorizia e Monfalcone insieme alla sua famiglia. Ha una sorella di nome Elena. Da sempre innamorata della musica, Elisa Toffoli fin da piccola mostra grandi abilità canore si avvicina a diversi generi, che hanno poi caratterizzato quella che è la sua carriera. Prima di intraprendere la strada di cantante, però, la Toffoli ha fatto la shampista nel salone della mamma.

Ma un bel giorno, come vedremo nel paragrafo dedicato alla carriera, la vita di Elisa è totalmente cambiata!

Vita privata

Della vita privata di Elisa Toffoli non si conosce tantissimo, poiché è una persona piuttosto riservata. Di lei sappiamo che è sposata e ha due figli meravigliosi.

Chi è il marito di Elisa? Si chiederanno i più. Dal 2015 la cantautrice è sposata con Andrea Rigonat, chitarrista della sua band. La coppia, dal frutto del proprio amore, ha avuto due bambini di nome Emma Cecile e Sebastian.

Dove seguire Elisa: Instagram e social

Chi volesse restare sempre in contatto con Elisa sui social, ha la possibilità di farlo attraverso le sue pagine ufficiali.

Troviamo la cantautrice su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter, dove pubblica tutto ciò che riguarda da vicino i suoi progetti lavorativi.



La cantante, però ama anche farsi conoscere al di fuori dell’ambito musicale e non manca occasione di pubblicare video o foto dove si mostra felice e sorridente. Meno espansiva, invece, per quel riguarda la sua vita privata.

La carriera di Elisa

Le doti artistiche di Elisa non potevano passare inosservate. Fin da piccola ha dimostrato di saperci fare non solo con la musica e il canto, ma anche con la recitazione, la danza e la pittura.

Negli anni ha preso ispirazione da artisti come Alanis Morisette, Aretha Franklin e Jim Morrison. A soli 13 anni si è esibita nei primi locali come cantante e corista e nel 1993 ad accorgersi della sua voce è Caterina Caselli, che le ha così proposto di firmare il primo contratto discografico.

Da qui Elisa a 18 anni si è ritrovata a lavorare al suo primo disco, registrato in California. Grazie a questo primo progetto ha ottenuto la Targa Tenco come miglior esordio. E questo è solo l’inizio!

Prima di passare alla vittoria a Sanremo 2001, ricordiamo che Elisa ha firmato anche diverse colonne sonore per i film, come Django Unchained di Quentin Tarantino (che è valsa la nomination ai Grammy Awards nel 2014).

Nel corso della carriera Elisa si è sempre impegnata anche nel sociale. Tra i tanti eventi che la vedono protagonista come ‘madrina’, ricordiamo per esempio Amiche per l’Abruzzo (organizzato dalla collega e amica Laura Pausini) e Una, nessuna, centomila (ancora una volta con la Pausini e non solo).

Di seguito alcuni dei passi importanti della sua carriera…

La vittoria a Sanremo

È il 2001 e a 23 anni Elisa ha preso parte a Sanremo nella categoria Big. Il brano presentato è Luce (tramonti a nord-est). Qui ha avuto modo di trionfare e aggiudicarsi anche il Premio Mia Martini come miglior interprete.

E proprio all’indimenticabile Mia Martini nel 2003 ha dedicato il tributo di Almeno tu nell’Universo.



La canzone vincitrice del Festival di Sanremo, comunque, segnerà profondamente in positivo la carriera della cantante, portandola o raggiungere successi strepitosi, riconoscimenti e non solo!

Gli album e le canzoni di Elisa

Ecco qui di seguito gli album della carriera di Elisa Toffoli:

1997 – Pipes & Flowers

2000 – Asile’s World

2001 – Then Comes the Sun

2003 – Lotus

2004 – Pearl Days

2009 – Heart

2010 – Ivy

2013 – L’anima vola

2016 – On

2018 – Diari aperti

2022 – Ritorno al futuro/Back to the Future

Non dimentichiamo, ovviamente, i due album dal vivo di Elisa pubblicati nel 2007 come iTunes Festival: London – Elisa (Live) e Soundtrack ’96-‘06 Live. In questi anni di carriera non sono mancate anche le raccolte come:

2002 – Elisa

2006 – Soundtrack ’96-’06

2007 – Caterpillar

2008 – Dancing

2012 – Steppin’ on Water

2017 – Soundtrack ’97-’17

2023 – Intimate – Recording at Abbey Road Studios

Che tipo di canzoni canta Elisa? La cantante canta da sempre le sue canzoni principalmente in inglese, anche se nel suo repertorio sono tantissimi anche i testi in italiano. Nel corso della sua carriera i brani portati al successo sono davvero tantissimi, divenuti anche colonne sonore di vari film o motivo di collaborazioni, da Ennio Morricone a Tina Turner, Luciano Ligabue, Fedez, Mahmood e così via. Elencarli tutti sarebbe davvero impossibile.



Tra le ultimissime canzoni della sua carriera ricordiamo Se piovesse il tuo nome del 2018 (scritta da Calcutta) ma ancora Anche Fragile (2019) e Seta del 2021.

Il nuovo singolo del 2022 prima di Sanremo è A tempo perso e fa da apri pista all’album Ritorno al futuro. Per la English version (Back to the Future) invece è Show’s Rollin.

Film e doppiaggio

Non solo cantautrice. Perché in tutti questi anni Elisa Toffoli ha avuto modo anche di ricoprire il ruolo di attrice in due film e di doppiatrice. Ma partiamo dalle pellicole:

Andata e ritorno (2006)

(2006) Cobra non è (2020)

Per quanto riguarda, invece, il doppiaggio, Elisa ha prestato la sua voce a Poppy in Trolls (2016), Katrina Kaif (narratore in trailer) in Agneepath (2012). E ancora Miss Atlantis in Dumbo (2019) e Nala ne Il Re Leone (2019).

Nel 2002 e nel 2008 abbiamo visto Elisa a teatro con due spettacoli come Ellis Island (come cantante e attrice nel ruolo Felicita Sampegno) e Hair, dove ha ricoperto la direzione artistica e arrangiamenti musicali.

Oltretutto ha portato avanti anche due mostre fotografiche nel 2003/2004 e nel 2006.

Programmi TV

Tra le altre cose vi elenchiamo qui di seguito alcuni dei programmi TV con protagonista Elisa Toffoli come protagonista, ospite o come coach (pensiamo ad Amici per esempio):

Concerto del Primo Maggio (2001)

Quello che (non) ho (2012)

Amici di Maria De Filippi (2015-2018)

Elisa: 20 anni in ogni istante (2017)

Il libro di Elisa

Non tutti sanno, ma nella sua straordinaria carriera Elisa ha scritto anche un libro.

Nel 2008 è uscita la sua prima opera letteraria dal titolo Un senso di me, edita Rizzoli. Il titolo del romanzo ricorda uno dei suoi brani più importanti, come Un senso di te.

Elisa a Sanremo 2022

Nel 2022 Elisa Toffoli torna sul palco del Festival di Sanremo con il brano O Forse Sei Tu, scritta dalla stessa cantante e Davide Pretella.

La cantautrice per la serata cover, invece, ha scelto “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”

Per lei, come dicevamo, si tratta di un grandissimo ritorno sul palco dell’Ariston, dopo la vittoria nel 2001. È infatti la sua seconda apparizione in gara.



Nel 2022 Elisa, così come tanti artisti, spera di poter tornare sul palco con i suoi concerti e presentare così non solo la canzone portata al Festival, ma anche il suo nuovo disco (in uscita il 18 febbraio con la doppia versione italiana e inglese). Dopo Sanremo è tornata a collaborare con Rkomi e con Elodie, senza dimenticare il duetto con Matilda De Angelis in Litoranea.

Il percorso di Elisa a Sanremo 2022

A partire dal 1° febbraio 2022 per Elisa e tutti gli altri artisti prende ufficialmente il via l’avventura a Sanremo 2022. Ma qual è stato il percorso della cantautrice triestina? Ecco alcuni dei punti fondamentali delle serate che l’hanno vista protagonista.

2° serata: L’esibizione di Elisa a Sanremo 2022 è prevista durante la seconda serata del Festival. La cantante ha presentato il suo brano, facendosi apprezzare dal pubblico. La giuria l’ha premiata come prima sia nella classifica parziale che nella provvisoria. Che ritorno, ragazzi!

3° serata: Elisa e tutti gli altri artisti in gara si è esibita nuovamente sul palco, classificandosi seconda nella classifica provvisoria.

4° serata: Per la serata cover Elisa porta sul palco “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”. Terzo posto in classifica provvisoria.