Tutti i dettagli sulla 21esima edizione del Premio Malafemmena e chi sono alcuni dei tanti ospiti presenti all’evento.

Torna il Premio Malafemmena

Mercoledì 11 giugno alle 12:00 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo si terrà la conferenza stampa della ventunesima edizione del «Premio Malafemmena», patrocinato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e che viene assegnato ad eccellenze del mondo della cultura e dello spettacolo, della medicina e della scienza messisi in luce in città, ovvero che la città abbiano adottato con sentimento di appartenenza elettivo e ovviamente in linea con il pensiero del mitico Totò.

L’ideatrice, la mente e l’anima, del premio è la giornalista Barbara Carere, supportata anche quest’anno dal marito, l’ex calciatore Giuseppe Della Corte, e con l’organizzazione di B&G Art Event Communication.

C’è ancora parziale riservatezza intorno ai nomi dei molti premiati, che saranno annunciati nel corso della conferenza. Ma è ufficializzato il conferimento del premio al gruppo Spandau Ballet, al cantante Aka 7even, al direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, all’ex calciatore Andrea Carnevale. Poi al grande scrittore Maurizio De Giovanni e un Premio Speciale alla carriera sarà assegnato al regista e sceneggiatore Ernico Vanzina.

Si tratta dell’unico premio cittadino dedicato al Principe de Curtis e riconosciuto dalla famiglia De Curtis, in particolare da Liliana figlia del grande artista.

A consegnare il primo premio sarà l’Assessora al Turismo Teresa Armato e alla cerimonia sarà presente Steve Norman, per gli Spandau Ballet.

Andrea Carnevale, l’attore comico Pasquale Palma e alcuni dei premiati che saranno svelati in conferenza stampa.

«Il Premio Malafemmena coniuga memoria e contemporaneità, rendendo omaggio all’indimenticabile figura di Totò – il Principe della risata e dell’anima napoletana – attraverso la valorizzazione di eccellenze che si sono distinte nei mondi della cultura, dello spettacolo, della scienza e della comunicazione. Come Assessorato al Turismo, siamo orgogliosi di patrocinare un evento che rafforza il legame tra Napoli e chi, anche da lontano, la sente come casa propria.

La presenza di tante personalità non napoletane tra i premiati conferma la vocazione internazionale della nostra città ad accogliere e a essere fonte d’ispirazione. Iniziative come questa arricchiscono l’identità culturale della città e sono un potente veicolo di promozione turistica, capace di raccontare Napoli nella sua autenticità, nell’oggi e anche nel suo fascino senza tempo», dice l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato.

«Ogni anno il nostro obiettivo è quello di estendere la notorietà e il prestigio del premio e della napoletanità anche oltre regione – confida Barbara Carere – e anche quest’anno, con i celebri nomi che abbiamo scelto, credo che ci siamo riusciti alla perfezione. La mia gioia è stata quando Steve e la compagna Sabrina hanno espresso il desiderio di restare qualche giorno con noi a Napoli per visitarla.

È proprio questo il nostro obiettivo principale – continua Carere – far conoscere la nostra arte, il nostro folklore invitando nella nostra magnifica città, personaggi illustri di altre città italiane e non solo. Ringrazio l’assessora al Turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato, sempre attenta promotrice di eventi importanti volti a valorizzare il nostro territorio in chiave turismo».

Martedì 11 giugno si terrà, a inviti, la Serata Cena di Gala con inizio alle 20,00 a “Villa Cilento” a Posillipo, presenti i premiati, nonché gli ispiratori dell’impegno che ha condotto loro a meritare il prestigioso riconoscimento. Complimenti a tutti premiati ad majora semper!

A cura di Barbara Carere.