In una delle puntate del suo podcast Pulp Podcast, Fedez è tornato a parlare dell’ex moglie Chiara Ferragni, rivelando cosa lei avrebbe detto di lui ai figli Leone e Vittoria.

La rivelazione di Fedez

Nell’ultimo anno e mezzo i nomi di Fedez e di Chiara Ferragni sono stati sulla bocca di tutti. La separazione tra l’ex coppia social più famosa d’Italia ha infatti attirato l’attenzione del grande pubblico e tutti hanno voluto dire la loro su quello che sarebbe accaduto tra il rapper e l’imprenditrice digitale. A oggi i rapporti tra i due sono più freddi e distaccati che mai. Entrambi tuttavia hanno a cuore un unico interesse: i figli Leone e Vittoria.

Sia Federico che Chiara nel frattempo si sono rifatti una vita e si sono lasciati alle spalle il loro matrimonio. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato il cantante e l’influencer sotto i riflettori. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE: Anna Pettinelli, quell’intervista a Belve mai andata in onda

Tutto è iniziato quando proprio Fedez è tornato a parlare di Chiara Ferragni nel corso di una delle puntate del suo podcast Pupl Podcast. Il rapper, insieme all’amico di avventura Mr. Marra, stava discutendo del fenomeno dei Labubu, i celebri pupazzi da collezione che nelle ultime settimane hanno spopolato anche a Milano. Il cantante ha così rivelato che anche i suoi figli Leone e Vittoria hanno iniziato a collezionare i toys e a quel punto, menzionando indirettamente la Ferragni, ha dichiarato: “I miei figli collezionano i Labubu. Glieli ho comprati tarocchi, loro sono tornati dalla mamma e lei gli ha detto che il papà compra le cose tarocche. Adesso qualsiasi cosa io compri ai miei figli sono cose tarocche. Io però non sapevo che fossero tarocchi”.

L’aneddoto di Federico non è ovviamente passato inosservato e il video del racconto ha fatto il giro del web. Nel mentre a oggi Chiara Ferragni non ha ancora replicato alle parole del suo ex marito e non sappiamo se nelle prossime ore deciderà di dare la sua versione della storia.