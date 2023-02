Alla presentazione di La vena Mazzarini, il nuovo libro di Niky Marcelli

Vip Style

Niccolo Maggesi | 20 Febbraio 2023

La libreria Mondadori di Via Piave, a Roma, ha ospitato la presentazione del nuovo romanzo di Niky Marcelli, ultimo dandy “dannunziano” che la nostra letteratura moderna conservi.

La vena Mazzarini trama

La vena Mazzarini, questo il titolo del libro, è un giallo incentrato su una nuova indagine della detective Anna Bonoli, già protagonista di altre fatiche letterarie a firma dell’eccentrico giornalista.

Stavolta La Lince, com’è soprannominata l’ispettrice, è reintegrata nella polizia e segue il caso di un cadavere riemerso da uno dei canali che tracciano l’entroterra della riviera romagnola. La Bonoli deve vedersela con il PM di Forlì, cui spetterebbe di indagare sul caso, e di fatto scavalcarla per risolvere il mistero.

Il romanzo, edito da Santelli, è un noir avvincente e a tratti spietato, come testimoniato dalla lettura di alcuni passaggi che, nel corso della presentazione, sono state effettuate da Gaia Zucchi. Ex attrice datasi anch’essa alla scrittura, la Zucchi ha partecipato all’evento insieme alla speaker ed ex gieffina Roberta Beta, lì invece per presentare al pubblico il romanzo e il suo autore.

Roberta Beta presenta il libro di Niky Marcelli

Gli ospiti VIP con Niky Marcelli

Niky Marcelli, di cui colpisce l’aspetto ricercato ed elegante sempre impreziosito dagli immancabili copricapi, ha ricevuto amici e membri dell’alta società capitolina, accorsi con piacere a farsi firmare una copia della sua quindicesima opera.

Tra loro c’erano il principe Guglielmo Giovanelli Marconi con la moglie Vittoria, la principessa Irma Capece Minutolo, il marchese Gregorio del Gallo di Roccagiovine con la moglie Patrizia Brandimarte, e persino il prefetto Fulvio Rocco de Marinis.

Irma Capece Minutolo con Enrico Manera e la giornalista Gabriella Sassone

Presenti anche le scrittrici Maria Cristina Maselli e Giulia Carcasi, e l’attrice Valentina Vicario, indimenticabile Vera di Incantesimo, accompagnata dalla madre. Non poteva mancare la coppia di artisti Enrico Manera e Cleonice Gioia, e sono passati inoltre il regista Pierfrancesco Campanella e il parrucchiere dei VIP Michel.

Nota commovente, Niky Marcelli dedica La vena Mazzarini alla mamma Saviana Scalfi. Attrice di lungo corso celebre per il sodalizio che, all’inizio degli anni Settanta, strinse con Dacia Maraini e Bruno Cirino fondando il Teatro di Centocelle, è scomparsa nel novembre 2020 a causa del Covid.

Valentina Vicario abbraccia Niky Marcelli

Alla presentazione è seguito il brindisi, tanto ai successi attuali quanto ai prossimi che siamo certi attendano Marcelli.