Manca ancora del tempo a Sanremo 2025, ma Beppe Vessicchio ha già fatto sapere che non ci sarà come direttore d’orchestra!

Il Festival di Sanremo 2025 ancora non è iniziato, ma arriva già una brutta notizia per i fan! Beppe Vessicchio ha fatto sapere a Novella 2000 che non ci sarà nel ruolo di direttore d’orchestra!

Vessicchio non ci sarà a Sanremo 2025!

Novella 2000 torna in edicola anche questa settimana e al suo interno troverete non solo l’intervista a Elisabetta Gregoraci e il suo commento sulla conduzione di Ilary Blasi a Battiti Live. A emergere è anche la chiacchierata con Beppe Vessicchio. Il maestro si è pronunciato su diverse questioni.

Oltre a schierarsi dalla parte di Elodie e Annalisa per le varie accuse che ricevono costantemente a causa dei look scelti, Beppe Vessicchio ha voluto dire la sua sul Festival di Sanremo. Secondo lui grazie le edizioni di Amadeus si è sicuramente arrivati a un punto di svolta e “rinascimento” musicale. Come se si stesse recuperando fisicità e realismo, grazie anche alle forme musicali più “danzanti”. Nota dunque un grande cambiamento, che non sa però dove porterà.

Proprio riguardo al Festival di Sanremo, in cui nell’ultima edizione è stato direttore d’orchestra ospite, ci dobbiamo aspettare delle sorprese per il 2025? A svelare come stanno le cose ci ha pensato lo stesso Vessicchio:

«No e neanche mi aspettavo di esserci nel 2024, ma Fiorello mi ha cercato pochi giorni prima che il Festival avesse inizio proponendomi di “giocare” con lui insieme ad Amadeus sulla questione Jalisse. A Rosario non si può dire di no. È al di sopra di tutto… e poi a me piace giocare. Del resto suonare in inglese si dice “to play” così come in francese di dice “jouer”».

L’avvicendamento Amadeus-Conti a Sanremo per Vessicchio risponde a una logica aziendale della Rai. Si tratta di uno spettacolo gestito dalla TV e ha trovato coraggiose le scelte fatte da Carlo Conti fino a ora e lo trova a suo agio in questo contesto.

In questi mesi si è parlato anche di altri possibili ritorni al Festival di Sanremo, tra cui quello di Mina. Vessicchio crede si tratti di un colpaccio, se così fosse, dato che ancora oggi la voce della cantante risulta impressionante e impeccabile.

Oggi però Beppe Vessicchio è in una nuova fase e non pensa a chi vorrebbe vedere sul palco del Teatro Ariston o dirigere. Oggi come oggi vorrebbe solo essere sorpreso, magari anche da spettatore!