Carlo Conti rompe il silenzio e rivela a che ora finiranno le puntate del Festival di Sanremo 2026: le parole del conduttore.

A che ora finirà Sanremo 2026

Mancano tre giorni alla prima puntata del Festival di Sanremo 2026 e tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione della kermesse musicale. Proprio nel corso della serata del 24 febbraio ascolteremo per la prima volta le 30 canzoni in gara e di certo le aspettative non verranno deluse.

In attesa di scoprire cosa accadrà e quali emozioni ci attendono, in queste ore a rompere il silenzio è stato Carlo Conti. Nel corso di un intervento a Il pomeriggio di Radio2, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha fatto uno spoiler su Sanremo 2026, svelando a che ora finiranno le puntate. Queste le dichiarazioni del presentatore, che in breve hanno fatto il giro del web:

«La prima sera, il venerdì e il sabato, avendo tutti e 30 i brani, supereremo l’una. Ma c’è anche il Dopofestival e non voglio dare la linea troppo tardi. Come finisco vado subito in albergo, riesco ad addormentarmi immediatamente e la mattina mi sveglio. Magari non sono otto ore ma sette e me le dormo tutte di filata. Per me ora inizia la parte divertente. È la punta dell’iceberg, perché il lavoro fatto in questi mesi finalmente lo condividi col pubblico».

Il caso Morgan

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione è stato anche Morgan. Come in molti sapranno, il cantante avrebbe dovuto duettare con Chiello nel corso della serata cover di Sanremo 2026. Ieri tuttavia, con un comunicato ufficiale, è stato annunciato che il leader dei Bluevertigo non salirà sul palco dell’Ariston. Questo quanto si legge nella nota diramata:

«NOTA INFORMATIVA: Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover. Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte».

