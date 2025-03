Vybes è stato il secondo concorrente eliminato nella prima puntata di Amici 24. Ecco le sue prime parole appena uscito dal programma di Maria De Filippi.

Le parole di Vybes dopo Amici 24

Ieri sera ha debuttato, su Canale 5, la fase del Serale di Amici 24 e nel corso della puntata il pubblico ha visto ben due eliminazioni. La prima a dover lasciare lo studio è stata Asia, anche se la ballerina ha ricevuto un’offerta speciale da parte della conduttrice.

In seguito, alla fine, sono andati a rischio eliminazione Daniele, Alessia e Vybes. Proprio quest’ultimo ha avuto la peggio e ha dovuto abbandonare la scuola del talent. Il cantante non si è lasciato abbattere e su WittyTV ha parlato per la prima volta dopo questa travolgente esperienza:

“Sto abbastanza bene. Il solo fatto di essere arrivato a questo punto del percorso per me vuol dire tantissimo. Ho passato sei mesi qui dentro, torno a casa sapendo di aver raccontato tutto al 100%. Spero si sia vista da casa la mia passione per la musica.

Quando abbiamo fatto i provini non mi sarei mai aspettato di entrare. Vi posso assicurare che per un ragazzo timido non è facile, i primi due giorni pensavo di andarmene. Però poi ci sono state tante soddisfazioni”.

Vybes ha anche raccontato la su emozione più grande, ovvero quella di prendere parte alla primissima puntata del pomeridiano. Non si aspettava di riuscire a entrare nella scuola di Amici 24 e quindi ha voluto ringraziare un professore in particolare: “Quando ho visto che Zerbi mi aveva dato l’opportunità di partecipare al programma non mi sono più sentito invisibile“.

Per concludere ha poi voluto lanciare un messaggio ai suoi ex compagni di viaggio: “Come vi ho detto, ragazzi, siate sempre voi stessi e godetevi questo percorso con i professionisti. Sapete che è un’occasione unica“.