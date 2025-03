Amici 24, Vybes eliminato

È Vybes il secondo eliminato della prima puntata del serale di Amici 24. L’allievo di Rudy Zerbi perde il ballottaggio finale contro Francesca, del team Petti Letti. Nel corso del primo appuntamento con la fase finale della ventiquattresima edizione del talent show di Canale 5 sono andate in scena tre sfide a squadre.

Al termine della prima è avvenuta l’eliminazione di Asia De Figlio che potrà comunque festeggiare per aver ricevuto una proposta di lavoro da parte di Maria De Filippi. La seconda sfida ha visto contrapporsi Zerbi-Cele contro PettiLetti.

A finire al ballottaggio finale è stata Francesca. Nella terza e ultima gara a squadre della serata è andato in scena un nuovo scontro tra il team di Zerbi-Celentano contro quello di Pettinelli-Lettieri. In questo caso è stato però il secondo ad avere la meglio. A sfidarsi per gli ultimi due posti diretti alla seconda puntata sono stati Daniele, Alessia e Vybes. Il cantante ha avuto la peggio.

Come di consueto anche in Amici 24 il nome dell’eliminato viene rivelato da Maria De Filippi in casetta al termine della puntata. “Sono orgoglioso di me, molto. Partito da una cameretta e arrivare a questo punto è davvero tanto. In questo momento non sto piangendo perché io la mia vittoria ce l’ho già“, dichiara il cantante poco prima del verdetto.

“È stato strano ballare su questo palco perché l’ho sempre sognato. Ho realizzato che fortuna stessi vivendo in quel momento“, sono invece state le parole di Francesca. Maria ha fatto poi radunare tutti gli allievi in gradinata per annunciare loro il nome del secondo eliminato definitivo.

“Continui a ballare Francesca“, sono le parole usate dalla conduttrice per annunciare l’uscita di Vybes.