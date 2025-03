Asia eliminata da Amici 24

Asia De Figlio è la prima eliminata del serale di Amici 24. La ballerina di Emanuel Lo è entrata a far parte della scuola di Canale 5 soltanto a febbraio, dopo aver vinto una sfida contro Giorgia Conti. La sua eliminazione è avvenuta al termine della prima manche del serale.

A sfidarsi sono state le squadre Zerbi-Cele e CuccaLo. Il primo duello è stato tra Jacopo Sol, che ha cantato You Can Leave Your Hat On, contro Francesco, che ha ballato sulle note della Pizzica di San Vito e si è portato a casa il punto.

La seconda sfida ha visto contrapporsi la ballerina Alessia e Luk3. A trionfare in questo caso è stata la prima, che ha portato la sfida a un provvisorio 1 a 1. Terza e ultima battaglia tra Antonia e Senza Cri. Un guanto di sfida lanciato in settimana da Rudy Zerbi e che ha visto proprio la sua allieva trionfare e portare la squadra Zerbi-Cele alla vittoria.

Al primo ballottaggio sono pertanto finiti Asia, Luk3 e Francesco. Il primo a salvarsi è stato quest’ultimo. Per l’ultimo scontro il cantante di Lorella Cuccarini ha scelto di esibirsi sulle note della sua hit Parigi in motorino. Asia ha risposto ballando una coreografia su La noia di Angelina Mango e poi con Party Rock Anthem degli LMFAO.

Il primo verdetto viene dato poco dopo e De Figlio è la prima allieva a lasciare il serale di Amici 24. Maria ha riservato parole di stima per la giovane ballerina. “Voglio dirti davvero una cosa. Sei bravissima, non brava di più. Quando ti ho vista ballare con Giulia Stabile la prima volta ho pensato ‘guarda come sono perfette’. Davvero lo penso. Anche in questa coreografia che hai fatto con lei eravate perfette“, ha dichiarato la conduttrice.

Dopo i ringraziamenti di rito arriva l’inaspettato colpo di scena. Maria De Filippi propone all’alunna di tornare a ballare nuovamente durante il serale ma come professionista. “Siccome mi dispiace tanto, chiederò a Stephane se una volta vieni a ballare con i professionisti. Sono certa che mi dirà di sì“, dichiara De Filippi. La proposta verrà ovviamente vagliata dal direttore artistico Stephane Jarny.