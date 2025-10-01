Durante una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha risposto ironicamente alle critiche di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti dei giorni scorsi.

La risposta di Stefano De Martino

La sfida degli ascolti tra Rai 1 e Canale 5 continua e non sembrano mancare frecciatine. Stavolta è stato Stefano De Martino, alla guida di Affari Tuoi, a rispondere con ironia e in modo pungente, seppur indirettamente, a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi.

Durante la puntata andata in onda martedì 30 settembre 2025, Stefano De Martino ha risposto con il sorriso alle critiche mosse qualche settimana fa dal presidente Mediaset, secondo cui Affari Tuoi sarebbe un gioco “basato solo sulla fortuna, senza alcuna abilità o merito”.

Al telefono con il “Dottore” Pasquale Romano, mentre la concorrente Stefania del Trentino Alto Adige giocava, De Martino ha detto:

“Ancora non ha capito che qui è solo fortuna. Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via. Avete fatto un master? A casa. Parlate l’italiano fluentemente? No. Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Le divisioni? Non vi candidate”.

"NOI ABILITÀ QUA NON NE RICHIEDIAMO: LAUREATI? VIA!

AVETE FATTO UN MASTER? A CASA!

PARLATE L'ITALIANO FLUENTEMENTE? NO!

SAPETE FARE LE MOLTIPLICAZIONI? VIA!

LE DIVISIONI? NON VI CANDIDATE!"

#affarituoi pic.twitter.com/mXb2LnPxqL — SOTER (@SonoSoter) September 30, 2025

Una risposta chiara, anche se con il sorriso, alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi. L’AD di Mediaset a settembre, ospite a sorpresa a La Ruota della Fortuna, aveva criticato il programma concorrente: “Si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare”.

Secondo Pier Silvio Berlusconi, il game show di Rai 1 non valorizza le capacità dei concorrenti, al contrario de La Ruota della Fortuna, che definisce “istruttivo”. Anche Gerry Scotti ha più volte ribadito il valore educativo del quiz di Canale 5.

Intanto, Stefano De Martino con Affari Tuoi prosegue dritto per la sua strada, rispondendo alle critiche con la sua leggerezza e sorriso. Vedremo invece se dell’altra parte ora arriverà o meno una risposta oppure se ci sarà silenzio.