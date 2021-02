Primo appuntamento 5 anticipazioni ottava puntata

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 5 giunto alla sua ottava puntata e quindi eccoci con le consuete anticipazioni. Grande successo, quindi, per il programma condotto da Flavio Montrucchio e per i single davvero interessati a trovare l’amore anche al buio.

Cosa era successo nella settima puntata? Debora e Daniele hanno finito l’appuntamento decidendo di rivedersi. Oggi si stanno ancora sentendo, anche se non sono una coppia a tutti gli effetti, devono capire se possono davvero avere un vero futuro insieme. Lorenzo e Maela invece non hanno avuto un continuo, lui avrebbe voluto rivederla, ma in lei non è scattata un’emozione che sperava. E non si sono più visti né sentiti. Per quanto riguarda Nikolaus e Clizia hanno entrambi espresso la volontà di rivedersi e si sono anche baciati. Continuano a sentirsi e sperano di vedersi presto a Milano. Infine, Giuliano e Gil hanno passato una bella serata, lui era propenso a continuare, ma in lei non è scattato nulla che vada oltre l’amicizia. Oggi sono ottimi amici e potrebbero diventare una bella coppia di ballerini.

Si arriva così all’ottava puntata di Primo appuntamento 5, cosa accadrà secondo le anticipazioni? C’è un grande ritorno e cioè quello di Sabrina Marchetti e il suo “abbocodaus”. La nota influencer è diventata famosa per aver fatto conoscere a tutti la sindrome di Tourette e tutto ciò che ne comporta. Per lei è la terza volta, ma oggi è nel programma con una novità. Ha infatti deciso di avere un appuntamento con una donna.

Ma vediamo più nel dettaglio le coppie protagoniste…

Primo appuntamento 5 ottava puntata le coppie

Chi sono i protagonisti dell’ottava puntata di Primo appuntamento 5 secondo le anticipazioni? Grazie al canale Youtube del programma possiamo dare un primo sguardo alle coppie presenti.

La prima coppia è formata da Fabio e Mina.

La seconda coppia è formata da Gioele e Alessia.

Le anticipazioni dell’ottava puntata di Primo appuntamento 5 ci dicono che la terza coppia è formata da Sabrina e Lucrezia. Sabrina ha 54 anni ed è alla sua terza volta nel programms. Famosa sui social per aver fatto conoscere la sindrome di Tourette, oggi è una persona nuova. Lei è sempre stata bisessuale e da giovane ha avuto relazioni con alcune donne. Poi ha sposato il padre di suo figlio. Oggi però non vuole più nascondersi, trova sia assurdo nel 2020 non considerare la bisessualità qualcosa di normale. Ed è convinta che questa volta possa trovare la felicità.

La quarta coppia è invece formata da Amine e Gaia.

Ma scopriamo dove vedere Primo appuntamento e quando…

Dove e quando vedere Primo appuntamento 5

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della sesta puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 5. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi l’ottavo episodio è in onda martedì 23 febbraio.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 5 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Discoveryplus. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a Discovery Plus. Se vi abbonate entro il 28 febbraio, i primi tre mesi sono a 0,99 euro al mese, poi il prezzo è 3,99 euro al mese. Mentre l’abbonamento annuale è di 39,90 euro e i primi sette giorni sono gratis. La disdetta può avvenire in qualsiasi momento, così da non pagare il termine successivo.

