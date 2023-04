NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

Le nuove accuse del Principe Harry

Mancano soltanto 9 giorni all’incoronazione di Re Carlo, e tutto inizia a essere pronto per questo storico evento. Nel mentre abbiamo appreso che per l’occasione il Principe Harry farà ritorno a Londra e per la prima volta dopo la pubblicazione del suo romanzo bomba, Spare, incontrerà l’intera Royal Family al gran completo. Meghan Markle e i suoi figli invece resteranno in California, lontani da occhi indiscreti. Mentre il mondo intero si chiede cosa accadrà tra il Duca e la sua famiglia, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che potrebbe interferire con la tanto attesa riconciliazione.

Come in molti sapranno, da anni Harry ha intentato una causa legale contro i tabloid del gruppo Murdoch, dopo averli denunciati per violazione di privacy. Nella giornata del 25 aprile così i legali del Duca di Sussex hanno depositato presso l’Alta Corte di Londra la testimonianza del Principe. Tuttavia le sue parole potrebbero non piacere alla Royal Family. Nella deposizione di 31 pagine infatti vengono lanciate nuove gravissime accuse a Carlo e a William.

In particolare il Principe Harry incrimina suo padre di aver stretto un accordo proprio con i tabloid del gruppo Murdoch. Il presunto scopo? Quello di favorire l’accettazione di Camilla nel suo ruolo di futura Regina. I giornali, secondo il Duca, avrebbero dunque dovuto aiutare a dare un’immagine pubblica positiva della futura sovrana e naturalmente del Re. Non solo. Harry infatti sostiene anche che nel 2019, quando fu convocato a Buckingham Palace, suo padre, sempre per via di questo presunto accorto, gli abbia chiesto di lasciare cadere le azioni legali, che avrebbero potuto avere conseguenze negative su tutta la famiglia.

Ma non è ancora finita. Nella sua deposizione Harry accusa anche suo fratello William di aver ricevuto un milione di sterline dal gruppo Murdoch per ritirare la causa contro i tabloid. Le nuove accuse del Principe stanno già facendo discutere il mondo intero, e secondo i più la possibilità di una riconciliazione sarebbe ormai nuovamente sfumata.