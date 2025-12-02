È stata stilata la classifica del 2025 che rivela quali sono le province italiane dove si vive meglio. Ecco cosa è emerso.

Le province italiane dove si vive meglio

Nel 2025, la classifica sulla qualità della vita nelle province italiane, stilata dal Sole 24 Ore, ha rivelato un panorama ancora una volta dominato dal Nord Italia.

La ricerca, che si svolge annualmente dal 1990, prende in esame ben 90 indicatori suddivisi in sei categorie: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, salute, giustizia e cultura.

La classifica del 2025 delle province italiane

A farla da padrona è la provincia di Trento, che si conferma come la regina della qualità della vita, grazie a un continuo investimento nei servizi pubblici e a politiche sociali orientate al benessere dei cittadini.

Seconda e terza posizione per Bolzano e Udine, entrambe province italiane che continuano a crescere in termini di opportunità e benessere per i residenti.

Seguono Bologna, Bergamo, e altre città del Nord Italia, come Treviso, Verona e Milano, che si collocano nella top 10 della classifica.

D’altro canto, il Sud Italia mostra ancora segnali di difficoltà. Le province meridionali faticano a risalire la classifica: Cagliari, che si posiziona al 39° posto, è la prima provincia del Sud, seguita da Napoli (104°) e Palermo (97°). Le ultime 22 posizioni della classifica, purtroppo, sono tutte occupate da province meridionali, come Reggio Calabria, che chiude la lista al 107° posto.

Le parole del presidente Fugatti

Il Presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha commentato questo risultato sottolineando l’importanza di politiche locali responsabili:

“Il nostro è un territorio che beneficia dell’operosità e della dedizione dei suoi abitanti, in cui l’Autonomia non è solo un retaggio del passato, ma qualcosa di vivo, da custodire assieme”.

In effetti, Trento ha dimostrato di saper rispondere alle sfide moderne creando un ambiente di alta qualità che garantisce servizi efficienti e una buona qualità della vita per tutti i suoi abitanti.

Nonostante i miglioramenti in alcune province italiane del meridione, la distanza tra Nord e Sud resta un tema caldo, con il Sole 24 Ore che sottolinea come questa spaccatura non accenni a sanarsi, nonostante i vari sforzi e fondi destinati alle aree più disagiate.

