Non si è risparmiato Salmo e ne ha avute un po’ per tutti…

Ne corso del concerto Salmo ha sorpreso il pubblico con un monologo pungente prima di eseguire il nuovo singolo Flashback. Il rapper ha criticato diversi colleghi che, detta sua, si ergono a paladini di cause sociali salvo poi partecipare a sfilate di moda e spot pubblicitari: “Fa più notizia il dissing di Tony Effe e Fedez che l’incontro Trump- Putin”

Le frecciate al veleno di Salmo

Durante il Red Valley nella data del 16 agosto a Olbia, Salmo è salito sul palco per la sua esibizione, ma prima ancora di intonare il suo nuovo singolo Flashback – presentato in anteprima proprio per l’occasione – ha avuto qualcosa da dire.

A un certo punto Salmo ha preso il suo smartphone e letto un monologo al vetriolo tra sarcasmo e provocazioni, dove non sono mancate frecciate rivolte ad alcuni suoi colleghi.

Il rapper ha toccato diversi temi, dalla situazione politica mondiale fino all’inflazione, passando per la musica italiana e lo show business. In modo ironico e pungente, Salmo ha lanciato frecciate a più livelli, prendendo di mira certi atteggiamenti del mondo dello spettacolo:

“È proprio un’estate strana. Le spiagge sono vuote, ma anche i ristoranti sono vuoti. Non c’è nessun tormentone estivo, per fortuna. Le zanzare vogliono ucciderci. C’è sempre un meteorite diretto verso la Terra con lo 0,0003% di possibilità che ci colpisca”, ha detto Salmo.

“Il Papa dopo la fumata bianca è uscito sul balcone e ha detto: ‘fermate la guerra’. Ok, siamo salvi. Per fortuna ci sono gli artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi, tra una sfilata e un spot pubbicitario. Poi c’è il dissing tra Fedez e Tony Effe che fa più notizia di Donald Trump e Putin“.

Nel discorso di Salmo non sono mancati riferimenti all’attualità, alla mancanza di tormentoni estivi, fino alla frase finale: “Ma la cosa peggiore, la cosa peggiore di tutte, è che oggi è morto Pippo Baudo. Che estate orrenda” .

Sul web gli utenti si sono immediatamente scatenati cercando di interpretare i destinatari reali delle sue parole. In molti hanno avanzato ipotesi, citando alcuni volti noti della scena musicale italiana, ma Salmo non ha fatto nomi. Il suo messaggio, però, sembra essere piuttosto chiaro e pungente.

Il rapper è tornato e ha deciso di farlo senza filtri, ancora una volta!