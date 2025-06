Stando a un’indiscrezione diffusa in queste ore, la barca utilizzata dalla produzione di Temptation Island sarebbe affondata davanti alla nuova location del reality. Ecco che cosa sappiamo.

Il rumor sulla barca di Temptation Island

Temptation Island verrà mandato in onda a partire dalle prime settimane di luglio e in questi giorni dovrebbero partire le registrazioni, secondo i recenti rumor. Tuttavia, ciò che sta attirando l’attenzione del pubblico a casa e sui social è l’indiscrezione che riguarda la barca che usa la produzione e che si vede soprattutto all’inizio della prima puntata.

LEGGI ANCHE: Tra Stefano De Martino e Angela Nasti spunta…una terza persona (famosa) – FOTO

Questa sarebbe affondata davanti al resort presso il quale saranno girati gli episodi, almeno questo è ciò che riporta il sito Telemia. Si legge che l’imbarcazione avrebbe subito un danno vicino al litorale di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Dopo aver sostato al porto di Roccella Jonica sarebbe salpata in direzione di Guardavalle proprio questa mattina. Vicino alla costa, tuttavia, la barca si sarebbe scontrata contro un relitto sommerso provocando lo sfortunato incidente durante il quale, però, nessuno si sarebbe fatto male:

“Proprio questo impatto, secondo una prima ipotesi non ancora confermata ufficialmente, avrebbe provocato l’affondamento. Ma in casi come questi, il condizionale è d’obbligo: le dinamiche esatte sono ancora al vaglio degli inquirenti”.

Per il momento ci teniamo a sottolineare di prendere tutto ciò con le pinze e di aspettare un eventuale intervento da parte della produzione di Temptation Island per capire se la barca è davvero affondata. Potrebbe trattarsi, infatti, solamente di un’imbarcazione simile e basta.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, il Codacons chiede l’eliminazione di Jasmin Salvati dopo la lite con Chiara Balistreri (FOTO)

Noi di Novella2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica e dichiarazione, e invitiamo i diretti interessati a contattarci nel caso volessero prendere la parola sulla questione per fugare ogni dubbio.