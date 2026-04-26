Elon Musk guadagna al secondo l’equivalente dello stipendio di un mese per molte persone e alla settimana quello che in tanti impiegherebbero secoli per risparmiare. La cifra è da capogiro.

Quanto guadagna Elon Musk al secondo? Il patrimonio da capogiro

Prima di entrare nelle cifre da capogiro che guadagna Elon Musk, è importante precisare che il calcolo tiene conto di molte variabili e del patrimonio dell’uomo. In realtà, non esiste un valore fisso, ma si possono fare diversi calcoli per farsi un’idea approssimativa, visto che Musk non ha un vero e proprio stipendio ma entrate diverse. Secondo le indiscrezioni, Elon Musk guadagnerebbe dai 2mila ai quasi 4mila dollari al secondo, una cifra ancora più alta di un normale stipendio mensile della maggior parte delle persone.

Le sue entrate non rallentano neanche per un istante e in un minuto può arrivare a guadagnare dai 20mila ai 35mila dollari, arrivando a un guadagno che va dai 10 ai 13 milioni di dollari in una sola ora. In una giornata intera Elon Musk può guadagnare circa 320 milioni di dollari, che diventano circa 2 miliardi di dollari in una settimana. Si tratta di cifre indicative, ma che dimostrano quanto sia surreale e incredibile il suo guadagno. Non a caso è stato eletto l’uomo più ricco della storia da Forbes, a marzo 2026. Il suo patrimonio stellare è di circa 839 miliardi di dollari.

Patrimonio Elon Musk: come guadagna cifre così alte

Elon Musk continua la sua scalata al successo con tanti progetti vincenti. Il suo primo passo è stato Zip2, agenzia lanciata nel 1995 con il fratello Kimbal, che produceva software in grado di sviluppare guide online sulle città. Dalla vendita ha ricavato 22 milioni di dollari, investiti nel progetto X.com. L’ambito era quello dei pagamenti online. L’agenzia è stata fusa con Confinity ed è nata PayPal. Nel 2002 eBay l’ha comprata per un miliardo e mezzo di dollari.

Nello stesso anno ha fondato SpaceX, agenzia spaziale. Nel 2019 è nato il progetto Starlink, una costellazione di satelliti per l’accesso internet satellite globale. Poi è stato il momento di Tesla che, anche se non è una sua creazione, ne è diventato il principale investitore e in seguito CEO. Nel corso del tempo ci sono stati molti altri progetti, come SolarCity, poi integrato in Tesla, Hyperloop, OpenAI e molti altri. In seguito è diventato membro del CDA di Twitter, di cui era principale azionista.