Quanto guadagna Giorgia Meloni? Le cifre sono da capogiro e il patrimonio della premier è in crescita.

Quanto guadagna Giorgia Meloni? Lo stipendio della premier è molto alto, come quello di tutti i politici. Il suo stipendio raggiunge cifre incredibili. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quanto guadagna Giorgia Meloni?

Lo scorso anno è stata la stessa Giorgia Meloni a rendere disponibile sul sito della Camera dei deputati la sua dichiarazione dei redditi, svelando quali sono i suoi guadagni. Il reddito complessivo dell’anno in questione è stato di 181.031 euro, ma negli anni precedenti ha guadagnato molto di più, visto che erano stati dichiarati 459.460 euro un anno e 293.531 euro un altro anno. Secondo alcune indiscrezioni la riduzione sarebbe dovuta anche alla cessazione di alcuni guadagni associati ai diritti d’autore dei suoi libri.

I deputati hanno diritto a un’indennità netta di 5.000 euro al mese più una diaria di 3.503 euro e un rimborso spese pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1.200 euro di rimborsi telefonici e dai 3.323 fino a 3.995 euro ogni tre mesi per i trasporti. Secondo alcuni calcoli circolati online, lo stipendio di un deputato sarebbe di 13.971 euro, ed è anche quello di Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni: il patrimonio della premier

Da quando è diventata presidente del Consiglio, Giorgia Meloni avrebbe diritto a 80.000 euro l’anno per uno stipendio da 6.700 euro al mese, meno di quello di un parlamentare. Per questo, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, la premier avrebbe rinunciato al compenso da capo del governo per mantenere quello da deputato. Nella dichiarazione è apparsa una variazione legata all’acquisto di una prima casa. Un’operazione che non incide direttamente sul reddito complessivo, ma modifica il quadro patrimoniale.

La premier è stata eletta per la prima volta come deputata nel 2006 e da allora ha continuato la sua carriera politica con grande determinazione. Ha ottenuto il ruolo di vicepresidente della Camera e poi di ministro della Gioventù, per poi riuscire a diventare capo del governo. Meloni è presidente di Fratelli d’Italia dal 2014 e ha un curriculum politico di grande rispetto. In futuro le entrate aggiuntive potrebbero tornare e lei potrebbe guadagnare di più. Il suo reddito potrebbe crescere ulteriormente.