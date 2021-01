1 Ecco quanto dovrebbe guadagnare Antonella Elia come opinionista al GF Vip

Qualche giorno fa, all’interno della casa del GF Vip è entrata Antonella Elia e ha litigato in maniera molto accesa con Samantha de Grenet, Andrea Zelletta e Cecilia Capriotti. Più che altro, però, parole molto forti le ha usate per la prima. Di certo non gliele ha mandate a dire. Cliccando qui potete accedere al video completo, ma noi vi riportiamo soltanto i momenti salienti. Ecco, quindi, cos’ha detto la showgirl alla de Grenet:

Sei la regina dell’arroganza, ma chi ti dà il diritto di dire certe cose? Chi ti credi di essere? Sto cavolo. Sei stata la regina del gorgonzola. […] C’ho davanti una str***a ed è bellissimo darle della str***a. tu sei solo una str***a, una borgatara ripulita male. […] Ti vedo ingrassata. Stai cedendo al peso dell’età. Dovresti fare un po’ di palestra. […] Ti strapperei quei capelli orrendi ricciolo per ricciolo.

Molte persone non hanno per nulla apprezzato questi commenti che Antonella Elia ha rivolto alla concorrente del GF Vip. Anzi, l’hanno molto criticata per la cattiveria. In particolar modo per averla attaccata sul suo aspetto fisico. Di recente Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha rilasciato un’indiscrezione riguardo al cachet della Elia. Lo ha scritto all’interno della rubrica che cura su Libero Quotidiano, ovvero Alta Portineria. Ecco cosa quanto guadagnerebbe come opinionista:

Non credo che Antonella Elia, che di persona mi sembra una donna a modo, sia come la si vede al Grande Fratello Vip, così crudele, cattiva. Insultando Samantha De Grenet le ha rinfacciato di avere un’età (l’alternativa, toccando ferro, è morire giovani), di aver fatto la pubblicità al gorgonzola (e mi piace da pazzi), di essere ingrassata (tutti ci siamo inquartati con il lockdown), «che piacere darle della str***za» (con una che ha un figlio di 16 anni che ascolta da casa non si fa), «borgatara ripulita», ma perché chi vive in borgata è sporco? Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, «Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva». Se li guadagna tutti fino all’ultimo centesimo.

Pare, quindi, che Antonella Elia guadagnerebbe 15 mila euro come opinionista al GF Vip per fare la “cattiva” in puntata. Ma Samantha de Grenet come ha risposto a questi duri attacchi? Rivediamo le sue reazioni.