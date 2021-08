Il fatturato nel 2020 di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha costruito la sua carriera con grande abilità e le sue forze. Non è mancato certo il sostegno di chi credeva in lei, ma il merito è gran parte suo. Oggi è una delle influencer più amate al mondo con oltre 24 milioni di follower su Instagram e 4,5 milioni su Tik Tok. Una vera e propria imprenditrice che fattura centinaia di migliaia di euro all’anno. Un articolo di Milano Finanza, riportato anche da siti come Gossip e TV, ha riportato il suo fatturato del 2020.

In totale ha avuto un giro d’affari di 19 milioni di euro, cifre davvero da capogiro. Ricordiamo, tutto questo durante una pandemia. La principale fonte di guadagno in questo periodo è stata la Sisterhood, un’azienda che si occupa di consulenza per le attività di marketing, eventi e gestione di diritti d’immagine dei talent. In questo caso ha ricavato 12,9 milioni di euro. Ma non solo. Il marchio The Blond Salad ha accumulato 4,8 milioni. Fenice, la società che ha in portafoglio il brand Chiara Ferragni Collection, ha fatturato 1,27 milioni.

Oltre ai proventi dovuti alle società, Chiara Ferragni ha anche degli utili grazie al suo lavoro su Instagram. La cifra non possiamo calcolarla con esattezza, ma sembrerebbe che all’anno riesca a guadagnare 200.000 euro ovvero oltre 16.000 euro al mese. Ripetiamo che le cifre sono soltanto ipotizzate. In quest’ultimo caso non si può sapere con estrema certezza. Essendo un’importante influencer, però, si può pensare che i brand facciano a gara per essere sponsorizzati da lei.

Nel frattempo, ad ogni modo, si gode la sua famiglia composta dal marito Fedez, e dai figli Leone e Vittoria. La giornata di Ferragosto, per esempio, l’ha passato proprio con loro e alcuni amici. Continuate a seguirci per tante altre news e curiosità.

