I ragazzi de Il Volo commentano le insistenti voci sul loro scioglimento

Sanremo

Nicolò Figini | 29 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Il Volo è stato ospite di Viva Rai 2 questa mattina e i membri hanno commentato le voci di corridoio sul loro possibile scioglimento.

Il Volo smentisce la rottura

Negli ultimi giorni si è molto parlato del possibile scioglimento de Il Volo, gruppo formato da tre tenori che hanno ormai alle spalle 15 anni di carriera. Si sono susseguite voci, riguardanti Piero Barone e Gianluca Ginoble, secondo le quali i due cantanti avrebbero voluto intraprendere una carriera da solisti.

A smentire l’indiscrezione ci ha pensato prima di tutti il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che aveva anche anticipato la loro ospitata a Viva Rai 2: “Sono in tre e in tre continueranno a cantare insieme. Oltretutto sono tra i pochissimi artisti italiani che insieme a Bocelli e alla Pausini possono dire di essere delle star“. Ebbene, Alessi aveva ragione e questa mattina abbiamo potuto vederli mentre si sono esibiti sulle note del brano sanremese “Capolavoro“.

Finalmente abbiamo la risposta definitiva in merito al tanto chiacchierato scioglimento de Il Volo. Il trio ha riso e scherzato per tutto il tempo, poi citando i Pooh e i Tre Moschettieri hanno affermato: “L’atomo è divisibile, noi no” e anche “Non ci sarà Yoko Ono che ci dividerà“. Tutti i fan del gruppo, quindi, potranno continuare a dormire sonni tranquilli perché Ignazio, Piero e Gianluca non hanno alcuna intenzione di prendere strade separate.

Dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2024 si concentreranno sul loro nuovo album, che sarà anche presentato dal vivo nei quattro concerti “Tutto Per Uno” all’Arena di Verona. Le serate si terranno il 9, 11, 12 e 14 maggio. Inoltre, tra luglio e settembre torneranno con un tour estivo, “Tutti per Uno – Capolavoro” con 15 nuove date.

Insomma, gli impegni per Il Volo sono tanti ed è impensabile che, almeno nel breve futuro, possano decidere di sciogliersi per davvero.