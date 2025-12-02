Da ieri 1° dicembre 2025, Il Paradiso delle Signore ha cambiato orario su Rai 1. Ecco cosa cambia nella programmazione pomeridiana della rete.

Cambia orario per Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio su Rai 1, una soap che, dal suo debutto, ha saputo conquistare il cuore del pubblico con le sue trame appassionanti ambientate nella Milano degli anni Sessanta.

Ma a partire dal 1° dicembre 2025, ci sarà una piccola, ma importante, modifica nell’orario di trasmissione. A che ora va in onda quindi?

Cambio di orario per Il Paradiso delle Signore

Dal 1 dicembre 2025, infatti, Il Paradiso delle Signore verrà trasmesso su Rai 1 circa un quarto d’ora più tardi rispetto al consueto. La soap, che solitamente iniziava alle 16:00, prenderà il via alle 16:15, direttamente dopo il consueto blocco informativo del TG1 e il meteo, che ora occuperanno la fascia oraria delle 16:00.

Questo cambiamento non è casuale e arriva in risposta ai recenti cambiamenti nella programmazione di Canale 5, che ha modificato il proprio palinsesto pomeridiano.

Con questo spostamento, Rai 1 intende creare una continuità tra i programmi del pomeriggio e, soprattutto, preparare il terreno per il programma di approfondimento La Vita in Diretta di Alberto Matano, che seguirà la soap.

La nuova programmazione di Rai 1

Il nuovo orario de Il Paradiso delle Signore è solo una delle modifiche che Rai 1 ha fatto alla sua programmazione pomeridiana.

La fascia del pomeriggio sarà ora organizzata in modo più coeso, con La Volta Buona di Caterina Balivo che aprirà la giornata alle 14:05. Seguito poi dal TG1 alle 16:00, e la soap che prenderà il via a 16:15, per concludersi con La Vita in Diretta alle 17:00.

Un formato che punta a ottimizzare gli incastri tra le diverse trasmissioni, portando una maggiore visibilità alle produzioni Rai.

Quindi non dimenticate di segnare in agenda il nuovo orario di messa in onda di Il Paradiso delle Signore.

