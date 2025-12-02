Durante l’intervista a Belve Sabrina Salerno ha fatto una rivelazione interessante: “Mi sono innamorata di un cantate amatissimo” e non solo…

La rivelazione di Sabrina Salerno a Belve

Sabrina Salerno è tornata protagonista in televisione con una delle sue rivelazioni più sorprendenti durante la sua partecipazione a Belve, il programma cult di Francesca Fagnani. La cantante e showgirl, icona degli anni ’80, ha condiviso con il pubblico dettagli inediti della sua vita privata, parlando senza filtri di alcuni momenti difficili e rivelando una passione inaspettata per un famoso cantante italiano.

Nel corso dell’intervista, Sabrina Salerno ha svelato un dettaglio molto personale:

“Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica”, ha dichiarato, lasciando tutti col fiato sospeso. Ha poi precisato che non avrebbe detto di chi si tratta, ma che si tratta di un’artista che fa gli stadi.

Quando Francesca Fagnani ha cercato di indagare ulteriormente, chiedendo se fosse Claudio Baglioni, Sabrina ha reagito con un sorriso ambiguo, ma ha poi glissato sulla risposta. Un mistero che ha affascinato il pubblico, lasciando spazio a mille ipotesi.

Sabrina Salerno risponde ai gossip

La showgirl ha anche parlato del famoso gossip su Silvio Berlusconi. A tal riguardo, Sabrina ha chiarito: “Non sono mai stata la sua amante, ma è vero che lui era affascinato dalla mia bellezza”.

Ha poi aggiunto che la sua presenza nel programma “Premiatissima” fu voluta proprio dal politico, di cui Sabrina ha dichiarato di essere grata: “Oggi se sono qui è anche grazie a lui”.

Le sue parole hanno smontato molti dei rumor circolati in passato.

Il difficile rapporto con il padre

Sabrina Salerno ha anche parlato di un capitolo doloroso della sua vita: il difficile rapporto con suo padre, che l’ha riconosciuta solo a 12 anni. Ha raccontato che, dopo aver fatto il test del DNA, si è finalmente chiarita la sua discendenza, ma non senza dolorose discussioni.

Oggi, Sabrina Salerno è una donna più matura e consapevole di sé. La sua partecipazione a Belve ha offerto al pubblico un’opportunità unica per conoscere non solo la sua carriera, ma anche gli aspetti più intimi e complessi della sua vita privata.

