Novità nel palinsesto di Rai 1. La rete ha deciso di spostare Il Paradiso delle Signore per contrastare la soap di Canale 5, La forza di una donna. Ecco tutti i dettagli.

Il cambio di orari di Rai 1 nel palinsesto

È ufficiale: Rai 1 cambia il palinsesto pomeridiano per contrastare la concorrenza di Canale 5. A partire dal pomeriggio di ieri 31 ottobre, la popolare soap Il Paradiso delle Signore non andrà più in onda alle 16:00, ma slitterà alle 16:10, guadagnando dieci minuti che potrebbero rivelarsi strategici nella battaglia degli ascolti.

La decisione nasce da una mossa ben studiata di Viale Mazzini, che ha scelto di anticipare il blocco informativo del TG1 alle 16:00, subito dopo la fine de La Volta Buona di Caterina Balivo. In questo modo, la rete pubblica offre un traino più forte a Vita in Diretta di Alberto Matano, che potrà così beneficiare dell’ottimo seguito della soap opera.

L’obiettivo è semplicemente quello di arginare la concorrenza di Canale 5, che nello stesso orario propone la nuova soap turca La forza di una donna, in onda subito dopo Uomini e Donne. Una scelta di Mediaset mirata proprio a sfidare la leadership di Rai 1 nel pomeriggio, dopo lo slittamento della striscia quotidiana di Amici alle 16:25.

Il Paradiso delle Signore ha saputo riconquistare il pubblico con ascolti solidi, oscillando tra il 16% e il 17% di share. La speranza ora è che il nuovo orario delle 16:10 possa consolidare e magari far crescere ulteriormente i dati di ascolto.

Con questa mossa, Rai 1 dimostra di voler difendere con decisione il proprio daytime, puntando sulla forza delle sue produzioni più amate e sulla fiducia del pubblico affezionato.

La “sfida” tra Rai e Mediaset, insomma, entra nel vivo — e sarà interessante vedere chi riuscirà a conquistare la fascia più ambita del pomeriggio tra Il Paradiso delle Signore e La forza di una donna.

